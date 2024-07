FH Graz: Ein Schritt am Weg zur CO2-Neutralität

„Die Einführung von HVO 100 bringt uns dem Ziel bis 2030 CO-neutral zu werden, wieder einen großen Schritt näher“, informieren Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig, die beiden Geschäftsführer des Graz Airport. „Dieser Treibstoff aus erneuerbaren Rohstoffen hilft uns vor allem bei den Groß-Fahrzeugen wie z. B. Schneefräsen oder Systemschlepper, die es derzeit nicht als E-Mobility-Variante gibt. Die vergleichsweise geringen Mehrkosten werden vom ökologischen Nutzen deutlich überkompensiert.“

MitarbeiterInnen geben Anstoß zur Umstellung

Der Anstoß zu dem eben abgeschlossenen Probebetrieb sei von MitarbeiterInnen des Graz Airport gegeben worden, die die Entwicklungen auf dem Sektor schon lange sehr genau und kritisch beobachtet hätten: „Wir sind mit vergleichbaren Unternehmen in Kontakt getreten, die schon Erfahrung mit dem neuen Kraftstoff hatten“, führt Norman Gass, Leiter der KFZ-Werkstätte aus. „In persönlichen Gesprächen vor Ort konnten wir uns schließlich von der einfachen Einführung von HVO 100 überzeugen.“

Die Flughafen Graz Betriebs GmbH verfüge über rund 165 Fahrzeuge, von denen 26% mit Strom betrieben werden. Sechs Fahrzeuge seien hybrid-betrieben, der Rest fahre mit Diesel. Somit würden rund 110 Fahrzeuge ab August mit dem neuen Emissions-sparenden Kraftstoff betrieben, was zu einer CO2-Einsparung von mehr als 210 Tonnen führen werde, so der Flughafen in der Aussendung. (red)

Info: Was ist HVO 100?

HVO 100 (HVO steht für Hydrated Vegetable Oil) ist ein Dieselkraftstoff, der zu 100 % aus erneuerbaren Rohstoffen wie Ölen und Fetten aus Abfall- und Reststoffen sowie aus Pflanzenölen hergestellt wird.