Discover Airlines bietet ab sofort zubuchbare Premium-Menüs

Gäste der Economy Class können das Extra-Menü ab sofort bis 72 Stunden vor Abflug über die Website von Discover Airlines hinzubuchen. Je nach Tageszeit wird dann ein Frühstück, Mittagessen oder Abendessen auf Porzellangeschirr serviert. Zur Auswahl steht jeweils eine Fleisch- und eine vegetarische Variante. Frühstück kostet 16 EUR, Mittagessen & Abendessen 19 EUR.

Onboard Bar weiterhin verfügbar

Wie bisher können Reisende zudem während des Fluges in der Onboard Bar aus fünf verschiedenen Gerichten wählen, darunter warme und kalte Speisen, Sandwiches und ein Kids Snack. Wer bereits vor Abflug bestellt, erhält 10% Rabatt und unterstützt die Airline damit bei ihrem Ziel, die Speiseabfälle so gering wie möglich zu halten.

Für Discover Airlines spiele die Reduktion von Abfällen seit jeher eine wichtige Rolle. So nutzt der Ferienflieger auf Kurz- und Mittelstreckenflügen auch ein KI-gesteuertes Beladungssystem, das basierend auf Parametern wie Tageszeit, Strecke und bisherigem Konsumverhalten die passende Menge an Bord liefert. Dies trage dazu bei, Speiseabfälle zu minimieren und gleichzeitig die Bedürfnisse der Passagiere optimal zu erfüllen, so die Airline. (red)