USA: Zugrouten durch die Staaten

Die Geschichte der Eisenbahn ist fest mit der Geschichte der USA verbunden. Bereits im Jahr 1829 wurde zwischen Baltimore und Ellicots-Mills die erste Eisenbahnstrecke eröffnet. Und auch heutzutage zählen Züge zu einem beliebten Fortbewegungsmittel in den USA. Um das Land unbeschwert, umweltfreundlich und umfassend zu erkunden, ist die Bahn für Reisende die perfekte Wahl.

Visit the USA stellt fünf außergewöhnliche Zugrouten quer durch die Vereinigten Staaten vor.

Panoramazug zwischen Moab und Denver

Auf der neuesten Route des luxuriösen Panoramazugs Rocky Mountaineer lassen sich innerhalb von zwei Tagen zahlreiche atemberaubende Landschaften mit gewaltigen Canyons, majestätischen Bergpanoramen und rotem Sandstein bestaunen. Am ersten Tag geht es in komfortablen Abteilen mit exklusivem Service direkt von Moab nach Glenwood Springs - vorbei am steil emporragenden Mount Garfield, dem farbenprächtigen, 40 Kilometer langen Ruby Canyon sowie dem Colorado River. Nach einer Übernachtung in Glenwood Springs rollt der mit riesigen Panoramafenstern ausgestattete Rocky Mountaineer weiter nach Denver. Auf dem Weg liegen geschichtsträchtige Highlights - darunter die berühmte Big Ten Curve, bei der die Bahnlinie eine lange Kurve von 270 Grad nimmt und der Kurvenradius der Strecke zehn Grad beträgt, sowie der historische Moffat Tunnel. In den Zwischenwaggons des Zuges lassen sich die Fenster öffnen - optimal für tolles Fotomaterial und eine frische Brise.

Von Orlando nach Miami in Höchstgeschwindigkeit

Die renommierte Zuglinie Brightline hat ihr Highspeed-Streckennetz zwischen Orlando und Miami erweitert und bietet nun eine rasante Verbindung zwischen den beiden populärsten Städten Floridas. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h können Urlauber in 3,5 Stunden von Metropole zu Metropole reisen, was die Züge der Brightline zu den schnellsten im ganzen Land macht. Für alle, die während ihres Urlaubs Miami Beach, aber auch das Disneyland erkunden wollen, ohne den Stress einer Autofahrt oder eines Fluges auf sich nehmen zu müssen, ist diese Zugverbindung die perfekte Alternative - noch dazu mit einer tollen Aussicht.

Mit dem Texas Eagle von Chicago nach San Antonio

Wie weit man in den USA auf nur einer Zugfahrt reisen kann, verdeutlicht das weitläufige Amtrak-Streckennetz. Der legendäre Texas Eagle des Bahn-Unternehmens ist ein Stromlinien-Passagierzug, der Chicago im Bundesstaat Illinois und San Antonio in Texas verbindet. Er führt durch 43 Städte, darunter Dallas, St. Louis und Austin. Die Fahrt auf der gesamten Strecke von circa 2.000km dauert 32,5 Stunden. Von Chicago, der drittgrößten Stadt des Landes - berühmt für eine preisgekrönte Gastroszene und eine bewegte Geschichte - geht es mit dem Texas Eagle weiter in Richtung Süden, vorbei am Chicago River bis nach St. Louis. Von dort aus schlängelt sich der Zug durch die berühmten Prärien von Texas, vorbei an den modernen kosmopolitischen Wolkenkratzern von Dallas, hinweg zum State Capitol in Austin bis hin zur Zielstation San Antonio.

Nordlichtzauber in Alaska

Mit der Alaska Railroad ist eine märchenhafte Reise vorprogrammiert, denn die Routen verlaufen durch einige der atemberaubendsten Landschaften der Welt. Die Hauptstrecke misst über 750km von Seward nach Fairbanks und verbindet Orte in ganz Alaska, dem 49. Bundesstaat. Damit können Fahrgäste das Winterwunderland Alaskas gemütlich vom warmen Zugabteil aus genießen, das über bequeme Sitze, große Panoramafenster und ein Bordrestaurant verfügt. Während der 12-stündigen Fahrt können Reisende unter anderem den höchsten Berg Nordamerikas, Denali, bestaunen und erhaschen vielleicht sogar einen Blick auf den ein oder anderen Elch oder Grizzly. Unterwegs hält der Zug in Wasilla und Talkeetna und bietet Stopps entlang des 80km langen, straßenlosen Hinterlandes südlich von Hurricane Gulch. Weiter nördlich hält der Zug je nach Bedarf in Healy und Nenana, bevor er in Fairbanks ankommt, wo man mit etwas Glück den Tanz der Nordlichter bestaunen kann.

In der historischen Dampflok durch Oregon

An Bord der historischen Dampflokomotive der OCSR fährt man 1,5 Stunden entlang der sandigen Buchten und schroffen Klippen der Küste zwischen Garibaldi und Rockaway und lässt dabei Geschichte lebendig werden. Den ganzen Sommer über und bei einigen Winterausflügen setzt OCSR historische Dampflokomotiven und antike Eisenbahnausrüstungen ein, um seine Gäste in eine andere Ära - das Goldene Zeitalter des Eisenbahnverkehrs - zu versetzen. Dabei werden spannende Geschichten zur Region, zum Umweltschutz und zur einheimischen Tierwelt erzählt.

