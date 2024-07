Falk Travel übernimmt Spica Travel

Falk Travel hat 74,9% der Anteile an Spica Travel von dem türkischen Geschäftsmann und Präsidenten des Tourismusverbands Türsab, Firuz Barbaros Bağlıkaya, übernommen und baut so das Flugreise-Angebot aus. Die restlichen Anteile liegen bei Dietmar Gunz. Zeitgleich mit der Integration des Münchner Reiseveranstalter Spica Travel in das Portfolio stockt der Veranstalter auch personell auf: Der langjährige Bausteinchef der FTI Group, Matthias Huwiler, wird zum neuen Präsident des Verwaltungsrats der Falk Travel AG.

Bei Spica Travel sorgt Geschäftsführerin Yasemin Akladious mit ihrem Team künftig für ein breites Angebot an Flugpauschalreisen unter dem Dach der Falk Travel AG. Unter dem Kürzel „SIT“ sind die Flugreisen bereits jetzt in den Vertriebssystemen Amadeus Tour Market (Bistro), Sabre Vacations, Schmetterling Neo, Traffics und Bewotec Myjack buchbar. Die Anbindung an Travelport CETS ist in Vorbereitung. Zum Portfolio von Spica Travel zählen aktuell die Türkei, Ägypten, Griechenland, Italien, Malta, Marokko, Kroatien, Tunesien sowie die Kanarischen und Balearischen Inseln. Neben klassischen Flugpauschalreisen bietet Spica Travel auch Nilkreuzfahrten an. Weitere Ziele sind in Vorbereitung.

Neuer Präsident des Verwaltungsrats

Zur Verkündung der Übernahme von Spica Travel und der Ernennung von Matthias Huwiler zum Präsident des Verwaltungsrats sagt Dietmar Gunz, Co-Gründer und Gesellschafter der Falk Travel AG: "Matthias Huwiler verfügt über eine herausragende Produktkompetenz und wird helfen, Falk Travel als starke Alternative im europäischen Veranstaltermarkt zu etablieren.“

Als Delegierter des Aufsichtsrats ist Huwiler nun für die strategische Ausrichtung der Falk Travel AG verantwortlich und arbeitet eng mit Carmen Windlin in der Geschäftsleitung zusammen. Zu seiner neuen Position und Vision sagt der Schweizer, Matthias Huwiler, der auch für die Integration von Spica Travel verantwortlich ist: "Der Ansatz von Falk Travel einer dezentralen Reiseproduktion in den Destinationen, gestützt durch eine hoch performante Technologie und hoch effiziente Strukturen, ist konsequent und faszinierend. Ich freue mich darauf, ihn voranzutreiben."

Gemeinsame Vertriebskonditionen

Ab sofort zählen Spica-Buchungen zu den Umsätzen von Falk Travel. Es gelten die Agenturverträge von Falk Travel und die jüngst vorgestellten Vertriebskonditionen, die für das kommende Touristikjahr 2024/25 eine Vergütung bis zu 12% (ab 300.000 EUR Jahresumsatz pro Büro) versprechen. Aktuell gibt es 10% Provision sowie 2% Zusatzprovision auf Falkensteiner Hotels. Dieser Bonus kommt auch im kommenden Touristikjahr hinzu.

Die Provisions-Staffeln bleiben auch mit Spica Travel unverändert, so dass Agenturpartner künftig deutlich schneller eine höhere Vergütung erhalten können. „Damit unterstreichen wir den Reisebüro-freundlichen Ansatz von Falk Travel. Wir bekennen uns klar zu einer langfristigen und verlässlichen Partnerschaft mit dem Reisevertrieb“, betont Matthias Huwiler. (red)