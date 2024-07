MSC Cruises startet Flash Sale & Gewinnspiel

Bei MSC Cruises hat der Sommer-Sale begonnen: damit steht eine breite Auswahl an Kreuzfahrten zu ermäßigten Preisen zur Verfügung. Darunter Routen zu den Traumstränden in der Karibik, zu malerischen Fjorden in Norwegen, genauso wie vielfältige Mittelmeertouren. Für KundInnen die es gerne noch etwas privater und luxuriöser wollen ist außerdem - auf den Schiffen der Fantasia-, Meraviglia-, Seaside- und Worldklasse - der Yacht Club buchbar.

Sale-Angebote für den Sommer 2024

So gibt es beispielsweise die 7-Nächte Reise an Bord der MSC Sinfonia im Östlichen Mittelmeer, von 28. Juli bis 4. August 2024 ab/bis Venedig bereits ab 699 EUR p.P.

Für Nordeuropa steht beispielsweise die Reise an Bord der MSC Euribia von 27. Juli bis 3. August 2024 ab/bis Kiel bereits ab 799 EUR p.P. zur Buchung bereit. Ziele der Reise: Kopenhagen, Flam, Hellesylt, Geiranger & Molde.

Gewinnspiel: Fußballmatch in Wien

Alle Neubuchungen vom 27. Juni bis zum 10. Juli 2024 haben die Chance eines von 5 Tickets für das Jubiläumsspiel des Rapid Wien vs. AC Milan am 20. Juli 2024 in Wien zu gewinnen. Dafür einfach die Buchungsnummer, den vollständigen Namen, Geburtsdatum und -ort an die Emailadresse events@msccruises.at schicken und schon ist man automatisch im Lostopf.

Nähere Infos und weitere Sale-Angebote unter: www.mscbook.com (Red)