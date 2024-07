Aborigines als Taufpaten der Seabourn Pursuit

Vertreter der Wunambal Gaambera Aboriginal Corporation wünschten der Seabourn Pursuit im Rahmen der Feierlichkeiten Glück und Segen und außergewöhnliche Expeditionen in ihrem Land. Für den traditionellen maritimen Tauf-Akt hatte Seabourn eine Flasche aus Zucker herstellen und mit Sand von Ngula Jar Island füllen lassen, die unter dem Jubel der Gäste in den Zodiacs und der Besatzungsmitgliedern an Bord am Rumpf der Seabourn Pursuit zerschellte.

"Die Taufe der Seabourn Pursuit, unseres neuesten Ultra-Luxus-Expeditionsschiffes, ist ein ganz besonderes Ereignis, weil wir die Wunambal Gaambera gebeten haben, die Patenschaft für das Schiff zu übernehmen. Dies ist der Beginn einer langanhaltenden Partnerschaft zwischen Seabourn und dieser Gemeinschaft. Wir wissen, dass unsere Gäste diese wunderbaren Orte der Welt besuchen, weil sie an die transformative Kraft des Reisens glauben, und genau das feiern wir heute", sagte Natalya Leahy, Präsidentin von Seabourn.

Ganztägige Tauffeier mit den Wunambal Gaambera

"Wir fühlen uns geehrt, die Patenschaft für die Seabourn Pursuit zu übernehmen und unsere Kultur mit ihrer Crew und ihren Gästen zu teilen. Es ist schön zu sehen, dass unsere Leute auf ihrem Land leben und arbeiten und so unsere einzigartige Kultur auf die richtige Weise weitergeben. Wenn wir auf unserem Land leben und unsere Sprache sprechen, sind wir gesund. Ich danke Ihnen, Seabourn, für Ihre Unterstützung. Biyanga graa winya - Willkommen", sagte Catherine Goonack, Vorsitzende der Wunambal Gaambera Aboriginal Corporation.

Insgesamt dauerte die Tauffeier einen ganzen Tag und war sorgfältig geplant: Neben der Feierlichkeit selbst hatten die Gäste so auch die besondere Gelegenheit in die Kultur und Geschichte der Aborigines einzutauchen. So konnten sie an einer beeindruckenden Begrüßungs- und Rauchzeremonie, der "jimɨrri" teilnehmen, mit denen Traditional Owners ihre BesucherInnen im Land willkommen heißen und ihnen eine gute Reise wünschen. Anschließend tanzten die Aborigines noch den "Junba", den traditionellen Tanz ihres Volkes, der von alten Mythen und Legenden erzählt. Abschließend besuchten die TeilnehmerInnen noch die alten Felskunststätten und erfuhren mehr über Geschichte und Kultur dieser Region.

Engagement für nachhaltigen Tourismus

Seabourn wählte die Kimberleys als Ort für die Taufe, weil die Region alles repräsentiere, wofür das Schiff gebaut wurde. Außerdem bietet sich hier die Möglichkeit, eine Investition in nachhaltigen Tourismus zu tätigen. Die Beziehung zu den Wunambal Gaambera sei darüber hinaus ein Zeichen der Verantwortung gegenüber der Umwelt und den Menschen, die Seabourn besucht.

Im Rahmen der Vereinbarung mit den Wunambal Gaambera leistet Seabourn eine Spende an die Wunambal Gaambera Aboriginal Corporation für unabhängige KleinunternehmerInnen. Darüber hinaus wird Seabourn eng mit den Wunambal Gaambera zusammenarbeiten, um die einzigartigen Uunguu-Zeremonien, ihre Felskunst, den Junba-Gesang und -Tanz zu verstehen und den Gästen näher zu bringen.

Ngula Jar Island wird auf allen Seabourn-Routen in der Kimberley-Region angelaufen, so dass ein ständiger Austausch mit den Wunambal Gaambera gewährleistet ist.

Über die Seabourn Pursuit

Das neueste Luxus-Expeditionsschiff von Seabourn, die Seabourn Pursuit, ist ein kleines All-Suiten-Schiff mit einer privaten, yachtähnlichen Atmosphäre. Sie verfügt über 132 luxuriös ausgestattete Verandasuiten und bringt Reisende weiter, tiefer und näher an die begehrtesten und entlegensten Ziele der Welt. Unter der Leitung eines 24-köpfigen Expeditionsteams bietet jede Reise besondere Erlebnisse, ausgewählte Landausflüge, kulturelle Besichtigungen, geführte Zodiac-Fahrten, Wanderungen, Naturspaziergänge, Schnorchel- und Tauchausflüge.

