Jens Fehlinger wird neuer Swiss CEO

Die Schweizer Airline Swiss hat einen Nachfolger für den per Ende Juni abtretenden Firmenchef Dieter Vranckx gefunden. Jens Fehlinger wird seine neue Position per 1. Oktober 2024 übernehmen. Bis zu seinem Antritt wird Kommerzchefin Heike Birlenbach die Fluggesellschaft als CEO ad interim führen.

Fehlingers Karriere bei der LH Group

Der 43-jährige Fehlinger begann seine berufliche Laufbahn bei der Lufthansa Group bereits 2006 und übernahm in den folgenden Jahren zahlreiche Managementfunktionen. So leitete er zum Beispiel die Strategie- und Geschäftsentwicklung von Lufthansa Airlines sowie das operative Performance Management der Lufthansa Group. Während der Corona Pandemie verantwortete er das Krisenmanagement-Office der Lufthansa Group und leitete anschließend das Restrukturierungsprojekt ReNew. In den letzten Jahren führte Jens Fehlinger als Co-Geschäftsführer die Fluggesellschaft Lufthansa Cityline und baute als Geschäftsführer gleichzeitig die neue Airline Lufthansa City Airlines auf.

Jens Fehlinger besitzt eine Verkehrspilotenlizenz auf dem Airbus A320 und fliegt aktuell für Lufthansa Cityline. Fehlinger studierte Luftfahrtsystemtechnik und -management in Bremen (Abschluss: Dipl.-Ing. Luftfahrtsystemtechnik und -management) und Verkehrswesen an der TU Darmstadt (Abschluss: Master of Science Traffic and Transport). Zudem hält er einen Executive MBA der „IE Business School“ in Madrid. (red)