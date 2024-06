OTTO bietet Tierversicherungen der HanseMerkur

„Die Otto Austria Group freut sich sehr, als größter Online-Händler mit Sitz in Österreich unseren 2,5 Mio. österreichischen Kundinnen und Kunden eine Tierversicherung anbieten zu können. Immer mehr Menschen und auch die OTTO-Kundschaft genießen es, sich von Tieren in ihrem Leben begleiten zu lassen. Eine Tierkrankenversicherung gibt Orientierung und Sicherheit in unsicheren Zeiten“, so Harald Gutschi, Sprecher der Geschäftsführung der Otto Austria Group. Das eigens für den Markt in Österreich entwickelte Versicherungsprodukt für Tierhalter kann ab sofort auf ottoversand.at abgeschlossen werden.

Auch Fuad Izmirlija, Country Manager der HanseMerkur in Österreich, freut sich über die Kooperation mit OTTO Österreich und sagt dazu: „Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der weltweit größten Versandhandelsgruppe schaffen wir für Herrchen und Frauchen, die auf der OTTO-Website nach Tierbedarf suchen, ein sinnvolles Ergänzungsangebot. Wir sind mit unseren Reiseversicherungsangeboten acht Jahre in Folge zum Testsieger gewählt worden und ich bin überzeugt, dass uns das auch mit dem hohen Grad an Leistungen in der Tierkrankenversicherung gelingen kann.“

Versicherungen für Hund & Katz

Die Tierkrankenversicherung der HanseMerkur übernimmt für das versicherte Tier medizinisch erforderliche Diagnostik, Operationen sowie Heilbehandlungen. Darüber hinaus sind Vorsorgemaßnahmen wie die Floh- und Zeckenvorsorge, Schutzimpfungen und Wurmkuren sowie Physiotherapie und Osteopathie abgedeckt. Tierhalter profitieren von der freien Tierarzt- und Spitalwahl und genießen weltweiten 24-Stunden-Schutz für ihre Vierbeiner.

In Österreich wird die Tierkrankenversicherung in den Tarifen Smart, Best und Optimum für Hund und Katze angeboten. In allen Produktlinien sind der OP-Schutz, Heilbehandlungen und Zahnbehandlungen enthalten. Kunden wählen lediglich die Jahreshöchstentschädigung und Selbstbeteiligung. Hund und Katze dürfen bei Abschluss der Versicherung maximal acht Jahre alt sein.

Beitragsbeispiele Hund:

Dackel oder Border Collie, 0 bis zwei Jahre, im Tarif Smart 28,75 EUR (SB 350 EUR, Jahreshöchstentschädigung 2.500 EUR), im Tarif Best 48,00 EUR (SB 250 EUR, Jahreshöchstentschädigung 5.000 EUR) und im Tarif Optimum 77,50 EUR (ohne SB, unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung).

Beitragsbeispiel Katze:

Europäisch Kurzhaar oder Mischling, 0 bis zwei Jahre, Wohnungshaltung im Tarif Smart 18,50 EUR (SB 300 EUR, Jahreshöchstentschädigung 2.500 EUR), im Tarif Best 34,00 EUR (SB 200 EUR, Jahreshöchstentschädigung 5.000 EUR) und im Tarif Optimum 49,75 EUR (ohne SB, unbegrenzte Jahreshöchstentschädigung).

Weitere Infos unter: www.hansemerkur.at/tierversicherung (red)