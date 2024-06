Oceania Cruises präsentiert Polynesien-Kreuzfahrten 2025

Oceania Cruises freut sich mit Bekanntgabe der Routen ihre bisher umfangreichste Saison im Südpazifik vorstellen zu können. Im Mittelpunkt der umfangreichen Saison stehen die zehntägigen Rundfahrten ab Papeete, die ideal für Reisende sind, die abgelegene, naturreiche Inseln erkunden möchten. Darüber hinaus bietet die Reederei eine Reihe von längeren Reisen mit Stopps in Polynesien an. Diese Fahrten können gut mit den spektakulären Landschaften von Hawaii oder Neuseeland verbunden werden, sowie mit Weltreisen von bis zu 111 Tagen, die in Singapur, Kapstadt oder Barcelona enden.

Erkundung & Ausflüge

Das umfangreiche Angebot von Oceania Cruises an Landausflügen ermöglicht es Passagieren, die Inseln mit ihrer unberührten, natürlichen Schönheit und einzigartigen kulturellen Traditionen auf besonders intensive Weise kennenzulernen.

Beispiele für Landausflüge:

Aito Off-Road Safari: Mit einem Geländewagen fahren TeilnehmerInnen durch Moorea und erkunden dabei grüne Berge, tiefe Täler und weiße Sandstrände, machen Halt an einem heiligen, alten Marae und lernen unterwegs etwas über die Ananasernte.

Mit einem Geländewagen fahren TeilnehmerInnen durch Moorea und erkunden dabei grüne Berge, tiefe Täler und weiße Sandstrände, machen Halt an einem heiligen, alten Marae und lernen unterwegs etwas über die Ananasernte. Vanilla Flavor & Taha’a Motu Picnic: Von Raiatea geht es zur Insel Taha'a, wo 70% der Vanille in Französisch-Polynesien angebaut wird. Bei dem Ausflug besuchen Passagiere eine duftende Vanilleplantage und eine winzige Insel für ein polynesisches Picknick.

Von Raiatea geht es zur Insel Taha'a, wo 70% der Vanille in Französisch-Polynesien angebaut wird. Bei dem Ausflug besuchen Passagiere eine duftende Vanilleplantage und eine winzige Insel für ein polynesisches Picknick. Sail Bora Bora by Catamaran: Bora Boras wunderschöne Lagune erkundet man am besten mit dem Katamaran, auf dem Reisende die Aussicht auf die erloschenen Vulkane genießen und bunte tropische Fische über dem kristallklaren Riff beobachten können.

Routen-Highlights:

Tahitian & Hawaiian Hues: 18 Tage von Los Angeles nach Papeete an Bord der Nautica, mit Übernachtungen in Bora Bora und Papeete und Besuchen in Lahaina, Honolulu, Hilo, Raiatea und Moorea. Abreise am 8. Jänner 2025.

Papeete to Honolulu: 15 Tage von Papeete nach Honolulu an Bord der Regatta, mit Übernachtungen in Bora Bora, Raiatea, Rangiroa, Nuku Hiva, Hilo, Kailua-Kona, Lahaina, Nawiliwili und Honolulu. Abreise am 15. September 2025.

Tahitian Legends: 10 Tage von/nach Papeete an Bord der Regatta, eine von Condé Nast Traveler entwickelten Route, mit Übernachtungen in Papeete und Bora Bora sowie Besuchen in Moorea, Fakarava, Nuku Hiva, Rangiroa und Raiatea. Abreise am 16. August 2025.

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)