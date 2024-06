Weltreise der Vasco da Gama 2025/26

Kanaren, Jamaika und Panama, Tahiti, Neuseeland und Australien, Bali, Dubai und Mittelmeer: Wer die Welt entdecken will, sollte Zeit mitbringen - am besten 175 Tage für die Weltreise ab/an Hamburg mit dem klassisch-eleganten Hochseeschiff Vasco da Gama. Für das etwas kürzere, aber keinesfalls weniger abenteuerliche Erlebnis, bietet die „kleine Weltreise“ in 148 Tagen von Hamburg nach Bali eine spannende Alternative.

Erste Weltreise ab/bis Hamburg

Beim digitalen Pressegespräch am 25. Juni 2024 blickt Guido Laukamp, Geschäftsführer der nicko cruises Schiffsreisen GmbH, bereits mit großer Vorfreude auf die kommende Weltreise: „Mit unserer Vasco da Gama die Welt zu bereisen bedeutet, Destinationen zu erkunden, die abseits der großen Tourismus-Hotspots liegen. Auch für unsere dritte Weltreise, dieses Mal sogar mit Start und Ende in der deutschen Kreuzfahrtstadt schlechthin, sind wieder verborgene Schätze und unvergessliche Erlebnisse geplant. Mein persönliches Highlight unserer dritten Weltreise ist die Insel Komodo. Den Waranen dort in freier Wildbahn zu begegnen, ist einzigartig und auf eine besondere Art magisch.“

Der zugehörige Katalog "Seereisen und Weltreisen mit Vasco da Gama 2025/26" ist ab sofort erhältlich und lädt alle Interessierten, Weltenbummler und Kreuzfahrt-Enthusiasten zu einer Reise um die Erde ein. Tipp: Bei Buchung bis zum 31.10.2024 profitieren Reisende von 25% Ultra-Frühbucher-Ermäßigung.

In 175 Tagen um die Welt

91 Häfen und 42 Länder bereisen die Gäste an Bord der Vasco da Gama vom 07.11.2025 bis 01.05.2026 auf ihrem Weg um den Globus. Anders als die beiden Weltreisen davor, führt die Reiseroute dabei erstmals vom deutschen Norden gen Westen über die Kapverden zu traumhaften karibischen Inseln wie St. Lucia und dem etwas weniger bekannten Eiland San Andrés, über Mittelamerika durch den Panamakanal in Richtung Südpazifik. Von dort aus erkunden die Reisenden Sehnsuchtsorte in Neuseeland und Australien, bevor sie sich auf ins vielfältige Asien machen. Mit einem Aufenthalt im Stadtstaat der Superlative, Singapur, und einem Stopp am Haa Alif Atoll der Malediven ist die Reise durch Asien geprägt von unzähligen Eindrücken am anderen Ende der Welt. Über den magischen Orient mit einer Reise durch den Oman und der anschließenden Durchquerung des Mittelmeers kommen die Kreuzfahrer schließlich nach europäischen Traumdestinationen wie Sizilien, Cádiz und Bilbao wieder in Hamburg an.

Schwimmendes Zuhause auf Zeit

Mit einer Kapazität von ca. 1.000 Passagieren bleibt an Bord der Vasco da Gama viel Raum für ein individuelles Urlaubserlebnis. Die UrlauberInnen wohnen dabei in hochwertig ausgestatteten Kabinen - zur Wahl stehen 15 verschiedene Kategorien: von Innenkabinen über Außenkabinen mit Fenster oder Balkon bis hin zu geräumigen Suiten. Dabei variiert die Kabinengröße zwischen 16 und 102 Quadratmetern in der Penthouse-Suite.

Mit insgesamt fünf Restaurants und sieben Bars und Lounges an Bord ist auch Kulinarisch für jeden Geschmack etwas dabei. Während im Club Bistro Buffets, Show-Cooking und Themen-Kulinarik präsentiert werden, wird in den zwei Waterfront Restaurants sowie im Fusion Restaurant am Tisch serviert. Das gilt auch für das Restaurant The Grill, wo exzellente Menüs gegen einen geringen Aufpreis angeboten werden. In allen Restaurants speisen die Gäste zu ausgedehnten, flexiblen Tischzeiten bei freier Platzwahl. Zusätzlich bietet der Alfresco Grill eine Auswahl für den kleinen Hunger auch außerhalb der Essenszeiten.

Ein ganzjähriger Badespaß ist durch den beheizbaren Hauptpool mit einem Panorama-Glasschiebedach gegeben. Zusätzlich lädt der Oasis Pool am Heck auf Deck 10 die Gäste zum Verweilen ein. Die Außensportplätze, der Jogging-Track sowie das großzügige Fitness-Center mit Kardiogeräten und Fitness-Kursen stehen den Gästen für sportliche Aktivitäten an Bord zur Verfügung. Zudem besitzt das Schiff einen besonders großzügigen Wellnessbereich mit Sauna und Dampfbad.

