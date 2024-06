Europäische Reiseversicherung: Touristik.Treffs in Tirol & Südtirol

Next Slide

Touristik.Treff.Hall in Tirol

Am 18. Juni konnten Alois Genner von der Europäischen Reiseversicherung und seine MitveranstalterInnen Klaus Holzmann (Star Clippers), Cornelia Lamprecht (Flughafen Innsbruck), Michael Nowatzki (NCL Norwegian Curise Line) und Markus Krumhofer (GTA-Touristik) beim Touristik.Treff Hall in Tirol mehr als 20 Agents begrüßen.

Der Austausch und das Fachsimpeln kam nicht zu kurz, erfrischende Aperitifs und das Grillbuffet luden zur Stärkung ein. Im Anschluss konnten sich die TeilnehmerInnen bei Traumwetter beim Minigolf matchen - die glücklichen GewinnerInnen: Sander Keulemans von TUI / Innsbruck vor Priska Schiller / Ruefa Innsbruck und Christine Schwaz von Lampe Reisen aus Hall in Tirol.

Touristik.Treff.Südtirol

Der Kleine Montigglersee (Waldsee in der Nähe von Eppan) war das Zentrum des traditionsreichen Touristik.Treffs in Südtirol, der dieses Jahr am 19. Juni stattfand. Ruud Klerks von der Europäischen Reiseversicherung begrüßte gemeinsam mit Nina Winderl (Coco Tours), Hannelore Wallinger (DER Touristik), Bernhard Vogel (Nicko Cruises), Markus Kumhofer (GTA Skyways) und Michael Nowatzki (Norwegian Cruise Line) die 30 Südtiroler Agents, die der Einladung zum Info- und Grillabend gefolgt waren.

Mit 33 Grad der erste warme Tag des Jahres lud der Kleine Montigglersee zu einer erfrischenden Abkühlung ein. Sommerliche Getränke und das Grillbuffet rundeten das Programm ab und schufen den perfekten Rahmen für Austausch und Gespräche in lockerer Atmosphäre. (red)