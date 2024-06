Travelport führt NDC-Content von Emirates in Travelport+ ein

Mit dieser Einführung können Travelport-AgenturkundInnen künftig dynamischere NDC-Angebote und Zusatzleistungen von Emirates einfach anzeigen und vergleichen und ein optimiertes, personalisiertes Erlebnis für Reisende schaffen. Die komplette NDC-Lösung von Travelport für Emirates bietet Reisebüros zudem die Möglichkeit, NDC-Buchungen zu bearbeiten, was auch Änderungen und Stornierungen umfasst.

„Agenturen, die Travelport+ nutzen, haben nun Zugang zu besseren und umfangreicheren Inhalten, die nur über den Emirates NDC-Kanal verfügbar sind“, so Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer bei Emirates. „Die Integration unserer Systeme wird unsere Reichweite im globalen Reisevertrieb stärken und es Agenturen ermöglichen, Reisenden eine größere Auswahl unserer erstklassigen Produkte und Dienstleistungen zu bieten.“

NDC-Content von Emirates in Travelport+

„Wir sind wegweisend bei der Bereitstellung des NDC-Contents von Emirates für Reisebüros und geben ihnen die Möglichkeit, die besten Angebote und Zusatzleistungen von Emirates in Travelport+ zu vergleichen und zu buchen“, sagt Jason Clarke, Chief Commercial Officer, Travel Partners bei Travelport. „Dieser wichtige NDC-Meilenstein mit Emirates beweist, dass Travelport ein Vorreiter im modernen Reisevertrieb ist, indem wir die besten Inhalte und neuesten Tools liefern, die Agenturen benötigen, um ihren Kunden ein hervorragendes Buchungs- und Serviceerlebnis zu bieten.“

Travelports Lösung für NDC-Content und -Service für Emirates ist ab aktuell für Agenturkunden in Australien, Indonesien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich verfügbar. Der Zugang zur Emirates NDC-Lösung in Travelport+ soll allerdings bereits in den kommenden Wochen auf Agenturen in weiteren Ländern ausgeweitet werden. (red)