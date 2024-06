TravelPerk übernimmt AmTrav & erhält neues Kapital

TravelPerk, die global stark wachsende Plattform für Geschäftsreisemanagement, gibt die Übernahme des führenden US-Unternehmens AmTrav bekannt. TravelPerk treibt damit seine Expansion in den USA weiter voran. Darüber hinaus hat TravelPerk im Jahr 2024 insgesamt 240 Mio. USD Kapital von führenden Investoren wie Blackstone, Blue Owl und SoftBank Vision Fund 2 aufgenommen.

Strategische Übernahme von AmTrav

Das in Chicago ansässige Unternehmen AmTrav, gegründet von zwei Freunden in ihrem Studentenzimmer an der University of Michigan, nimmt bereits seit 30 Jahren eine Vordenkerrolle im Bereich der Geschäftsreisen ein. Es bietet eine stark lokalisierte, technologieorientierte Plattform für moderne kleine und mittelständische Unternehmen.

Beide Plattformen werden ihre unternehmenseigenen Technologien, KI-Fähigkeiten und weitere Ressourcen nutzen, um weiter in den USA zu expandieren – einem Markt, der laut GBTA im Jahr 2023 ein Geschäftsreiseausgabenvolumen von 329 Milliarden USD hatte.

Die Übernahme von AmTrav ermögliche TravelPerk, seinen Umsatz in den USA zu verdoppeln. Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2023 ein jährliches Wachstum von 65%. TravelPerk erweitert darüber hinaus seine Präsenz in den USA um Büros in Boston, Chicago, Los Angeles und Miami. Die Mitarbeitenden von AmTrav werden übernommen und das Unternehmen unter derselben Marke fortgeführt.

Neues Kapital von führenden Investoren

Zusätzlich hat TravelPerk einen neuen Kreditrahmen in Höhe von bis zu 135 Mio. USD von Blackstone Credit & Insurance und Blue Owl Credit, zwei führenden globalen alternativen Asset Managern, gesichert. Zusammen mit der im Jänner 2024 abgeschlossenen Serie-D1- Finanzierungsrunde in Höhe von 104 Mio. USD verfügt TravelPerk über eine signifikante Kapitalbasis, um organisches und anorganisches Wachstum voranzutreiben und die führende SaaS-Plattform für Geschäftsreisen für kleine und mittelständische Unternehmen zu werden.

Avi Meir, CEO und Mitbegründer von TravelPerk, kommentiert: „Ich freue mich sehr, Jeff, Craig und AmTrav im TravelPerk-Team willkommen zu heißen, da sie unser Engagement für Innovation und kundenorientierte Lösungen teilen. Ihre jahrzehntelange Erfolgsgeschichte in den Staaten wird unser Wachstum in den USA und weltweit beschleunigen. Und mit der finanziellen Unterstützung von erstklassigen Investoren wie Blackstone und Blue Owl sowie SoftBank Anfang des Jahres sind wir hervorragend positioniert, um weiterhin in führende Technologie und unser globales Wachstum zu investieren.“ (red)