Corendon Airlines: Christian Hein ist neuer Head of Sales & Marketing

Der erfahrene Luftfahrt- und Touristikmanager übernimmt als neues Mitglied im Führungsteam der Ferienfluggesellschaft marktübergreifend die Verantwortung für alle Verkaufs-, Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. Dazu gehört unter anderem der Vertrieb der Corendon-Airlines-Flüge in der Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und Reisebüros sowie der Einzelplatzverkauf über die eigenen digitalen Kanäle und Internet-Reisebüros. Hein wird sowohl in der Unternehmenszentrale in Antalya als auch am Standort nahe des Flughafens Frankfurt tätig sein.

„Mit Christian Hein haben wir genau die Verstärkung gefunden, die uns dabei helfen kann, unsere mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen. Wir schätzen ihn als Vertriebsprofi, der im Laufe seiner Karriere schon mehrfach sein Können, gerade auch im internationalen Umfeld, unter Beweis gestellt hat", so Yıldıray Karaer, CEO von Corendon Airlines sowie Mitbegründer der Corendon Tourism Group.

Führungspositionen in Luftfahrt und Touristik

Der 58-jährige gebürtige Hamburger, Christian Hein, begann nach seinem Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in Berlin seine Karriere in der Streckenplanung bei der schweizerischen Fluggesellschaft Crossair. Nach Tätigkeiten im Revenue Management bei der Lufthansa und bei Swiss International Air Lines übernahm Hein bei der Lufthansa zunächst als General Manager die Leitung des Nordeuropa-Geschäfts und zeichnete ab 2007 als Director Global Key Account Management für die Betreuung der globalen Geschäftskunden verantwortlich. 2013 wechselte er zu Eurowings und war als Senior Vice President Sales aktiv an der Transformation der Fluggesellschaft beteiligt. Ab 2016 arbeitete Hein vorübergehend als Director Agency Sales für den AXA Versicherungskonzern, bevor er von April 2019 bis Mai 2024 die Geschicke der deutschen Vertretung von MSC Kreuzfahrten in München leitete.

Zu seiner neuen Position bei der Fluggesellschaft sagt Hein: „Corendon Airlines ist eine hochinteressante, professionell agierende Fluggesellschaft, die das Potenzial besitzt, sich noch stärker bei Kunden und Geschäftspartnern zu etablieren und entsprechend weiter zu wachsen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und mein Know-how einzubringen und die Zukunft des Unternehmens mitgestalten zu dürfen.“ (red)