FH Wien: Passagierzahlen steigen auch im Mai

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber Mai 2023 auf 2.198.949 (+7,1%) und jene der Transferpassagiere ging leicht auf 638.092 Reisende (-0,6%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 21.709 Starts und Landungen (+6,2%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem Mai 2023 um 20,4% auf 24.362 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen

Im Mai 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.002.399 Passagiere (+6,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im Mai 2024 insgesamt 246.979 Passagiere (+9,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 42.669 Reisende (+4,8%) und nach Afrika 26.594 (+18,8%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im Mai 2024 insgesamt 66.884 (-13,6%) und in den Fernen Osten 36.374 Passagiere (-1,3%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im Mai 2024 auf 858.402 Reisende (+18,2%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen auf 42.765 Reisende (+0,6%) zu.