TAP: neue Verbindung nach Florianópolis

Die portugiesische Fluggesellschaft, die auch u. a. ab Wien, München und Zürich fliegt, wird dann drei wöchentliche Flüge zwischen Lissabon und Florianópolis - Hercílio Luz International Airport anbieten. Die Preise für Hin- und Rückflug beginnen laut einer Mitteilung ab den DACH-Destinationen bei 599 EUR einschließlich aller Steuern.

TAP fliegt mit einem Airbus A330-200 mit insgesamt 269 Sitzplätzen, 244 in der Economy Class und 25 in der Business Class, nach Florianópolis in Santa Catarina. Die Flugzeit wird rund elf Stunden betragen. Die Flüge zwischen Lissabon und Florianópolis finden dienstags, donnerstags und samstags statt. Sie starten in Lissabon zwischen 10:10 und 10:50 Uhr und kommen in Florianópolis zwischen 17:15 und 17:55 Uhr an. In der Gegenrichtung starten die Flüge von der Hauptstadt Santa Catarinas zwischen 19:35 und 20:40 Uhr und erreichen die portugiesische Hauptstadt am nächsten Tag zwischen 9:50 und 10:55 Uhr.

„Eine Erhöhung des Angebots auf unserem größten Markt, nämlich Brasilien, ist für uns selbstverständlich und unser Ziel“, so Luís Rodrigues, CEO von TAP. „Mit dieser neuen Strecke unterstreicht TAP ihr Engagement, weiter zu investieren, um für europäische als auch brasilianische Kunden die Fluggesellschaft ihrer Wahl zu sein." (red)