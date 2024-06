Aldiana Club Schlanitzen Alm eröffnet im Dezember 2024

Der Aldiana Club Schlanitzen Alm befindet sich auf 1.400m Höhe direkt an der Piste und ist somit ideal für Wintersportfans. Im Aufenthaltspreis des Clubs sind der Skipass, Ski-Guiding sowie die Skikurse der örtlichen Skischule für Erwachsene und Kinder ab vier Jahren inbegriffen. Der neue Club ist ab morgen, 6. Juni 2024 buchbar - bis 31. August 2024 sogar mit 10% Frühbucherermäßigung bei einem Aufenthalt ab 7 Nächten.

Vierter Club in Österreich

Andreas Pospiech, Geschäftsführer von Aldiana, zeigt sich begeistert über den Neuzugang in Österreich: „Mit dem Aldiana Club Schlanitzen Alm erweitern wir unser Portfolio um ein weiteres erstklassiges Ski-Resort. Diese Neueröffnung ist ein wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie, um unseren Gästen noch vielfältigere und unvergessliche Urlaubserlebnisse zu bieten. Als unser vierter Club in Österreich unterstreicht der Aldiana Club Schlanitzen Alm unser Engagement in dieser wunderschönen Destination.“

Karl J. Pojer, CEO Dertour Group Hotel Division, ergänzt: „Unser Ziel ist es, auch im erdgebundenen Bereich unsere Präsenz markenübergreifend auszubauen. Ganz besonders Österreich ist dabei ein wichtiger Markt für uns. Die Eröffnung des Aldiana Club Schlanitzen Alm unterstreicht unsere strategischen Ambitionen, denn wir bauen unser Premium Clubangebot zielstrebig weiter aus. Dabei legen wir Wert auf Individualität, Qualität und ein starkes Markenprofil – so, wie unsere Gäste das von Aldiana kennen und schätzen. Ich freue mich, dass wir dieses Markenversprechen in einem weiteren Club in Österreich für unsere Gäste erlebbar machen können.“

Details zum Club

Das Club Resort verfügt über insgesamt 169 Zimmer, zwei Bars sowie ein Buffet- und Spezialitätenrestaurant, das mit einer vielfältigen Küche aus lokalen und internationalen Gerichten überzeugt. Für Erholungssuchende bietet das Welldiana Club Spa mit Innenpool und Panoramasauna ein umfassendes Wohlfühlangebot. Ein modernes Fitness-Studio und ein vielfältiges Kursprogramm sorgen für sportliche Abwechslung, während die Cluburlauber im hauseigenen Theater beste Abendunterhaltung mit Shows und Live-Entertainment erwartet.

Auch für die jüngsten Gäste ist rundum gesorgt: Im Flosse Club werden Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren liebevoll betreut. In den Ferienzeiten gibt es zudem spezielle Programme für sieben- bis 17-Jährige, die nach den Skikursen am Nachmittag und Abend stattfinden.

Weitere Infos zum neuen Club HIER (red)