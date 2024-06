TUI Care Foundation: Neues Projekt zum Schutz der Mönchsrobbe

Das Mittelmeer wird oft als das am stärksten von menschlichen Aktivitäten beanspruchte Meer überhaupt bezeichnet. Mehr als 1.700 Tierarten sind hier laut Weltnaturschutzunion (International Union for Conservation of Nature, IUCN) bedroht. Dazu zählt auch die Mittelmeerrobbe, von denen an den Küsten der Türkei nur noch rund 100 Tiere leben. Die TUI Care Foundation und die Mediterranean Conservation Society haben deshalb das TUI Sea the Change Programm in der Türkei ins Leben gerufen.

Sea the Change Projekt in der Türkei

Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Datenerfassung durch ein verbessertes Überwachungssystem für Küstenhöhlen in der Region Sarıgerme. Die Partner richten zudem in einer Küstenhöhle eine Trockenplattform ein. Damit steht den Mönchsrobben mehr trockener Boden zur Verfügung, der während der Ruhephase und der Welpenzeit unerlässlich ist. Darüber hinaus arbeitet das Projekt mit den zuständigen Regierungsbehörden zusammen. Das Ziel: Schutzzonen einrichten, wo Daten aktive Robben bestätigen.

Ein weiteres wichtiges Thema sind Sensibilisierungsmaßnahmen für Einheimische, UrlauberInnen sowie Unternehmen in touristischen Hotspots im Südwesten der Türkei. In den Regionen Fethiye und Göcek werden 700 Personen sowie zusätzlich Mitarbeitende von örtlichen Bootsreiseveranstaltern und Hotels im Meeresschutz geschult. Zudem richtet sich das Projekt mit Bildungsworkshops gezielt an Schulkinder. Vermittelt werden Informationen über den Schutzstatus der Mönchsrobbe und ihrer Lebensräume. Auf spielerische Art lernen die Kinder viel über vom Aussterben bedrohte Tierarten.

TUI Sea the Change Turkey ist Teil des internationalen TUI Sea the Change Programms, das sich für den Schutz und die Erhaltung der Meeresumwelt in Tourismuszielen wie Mallorca, Mosambik und Indonesien einsetzt. (red)