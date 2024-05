Das Last Minute-Angebot gilt auf alle mindestens einwöchigen Hausbootreisen in Italien, Frankreich und Irland in der Hauptsaison. Um von dem Angebot und Restkapazitäten zu profitieren, ist eine Buchung bis 17. Juni 2024 und eine Abfahrt bis 30. September 2024 nötig. Ein Bootsführerschein wird hingegen nicht benötigt.

Auf neuen (Wasser-)Wegen in Frankreich

Mit dem Sommerangebot von Locaboat Holidays können Urlauber auch ein neues Revier des Anbieters unweit der Atlantikküste Frankreichs ansteuern. Im Tal der Charente geht es von der Basis in der historischen Stadt Saintes aus Flusskilometer für Flusskilometer vorbei an Weinbergen und idyllischen Dörfern aus den für die Region typischen weißen Steinen. Dieser Schifffahrtsweg war früher dank sogenannter Gabarren (flachgehende Boote) unter anderem für den Handel mit Schnaps von entscheidender Bedeutung. Ein Höhepunkt der Reise wartet nach dem Anlegen in der Stadt Cognac - mit Rundgängen und Kostproben durch Destillerien, in denen noch heute das gleichnamige berühmte Getränk produziert wird.

Weitere Fahrtgebiete in Frankreich sind im Sommer 2024 das Burgund, die Bretagne sowie der mythische und naturreiche Canal du Midi im Süden des Landes.

Mit dem Hausboot nach Venedig

Von Locaboats italienischem Heimathafen in Chioggia aus schippern Sommergäste auf führerscheinfreien Hausbooten zur „La Serenissima“, der romantischen Stadt Venedig. Die Anlegestelle ist in Laufweite vom berühmten Markusplatz, den verschlungenen Gassen und pittoresken Kanälen. Doch auch jenseits des Stadtkerns warten für Hausbootreisende erinnerungswürdige Urlaubsmomente. Das zu erkundende Revier ist rund 550m2 groß und von Salzmarschen, traditionellen Fischerdörfern und jeder Menge historischen Gebäuden mit alter römischer Geschichte am Ufer gespickt.

Die immergrüne Insel erkunden

Die unberührte Natur Irlands und eines der längsten Gewässersysteme Europas, können Reisende in der kommenden Sommersaison auf dem Shannon oder der Erne erleben. Los geht es an den Abfahrtshäfen Banagher oder Carrick-on-Shannon, von wo aus auf Wasserwegen erhabene Burgen, Dörfer aus Granitstein, lebendige Städte, Megalithen, tausendjährige Wälder und historische Herrenhäuser erreicht werden.

Um das Abenteuer abzurunden, können im Rahmen einer Reisebuchung bei Locaboat Holidays auch Fahrräder gemietet und mit an Bord genommen werden, um das Land der Kelten und die vielen Sehenswürdigkeiten jenseits der Flüsse zu entdecken.

Weitere Informationen zu Locaboat Holidays unter: www.locaboat.com (red)