Air Serbia: Neue Premium Lounge am FH Belgrad

Wie Air Serbia mitteilte, wird die neue Lounge eine Fläche von 630m² haben und so bis zu 160 Gäste gleichzeitig beherbergen können. Damit wird die bestehende Lounge zwischen den Gates A4 und A5 durch eine doppelt so große Lounge ersetzt. Boško Rupić, General Manager Commercial and Strategy, Air Serbia, sagt dazu: „Die Eröffnung der neuen Premium Lounge ist Teil unseres kontinuierlichen Engagements zur Verbesserung des Passagiererlebnisses und unserem erstklassigen Komfort und Service. Der neue, exklusive Raum wird so gestaltet sein, dass er maximalen Komfort bietet."

Details zur neuen Premium Lounge

Die neue Premium Lounge von Air Serbia, überzeugt vor allem mit einer Fensterfront, die sich über die gesamte Länge erstreckt. Dadurch haben Gäste beim Entspannen oder Arbeiten freien Blick auf die Start- und Landebahn des Flughafens. Darüber hinaus zeichnet sich die Lounge durch fließende Formen, die von Flugrouten inspiriert sind, und Farben und Symbolen der Air Serbia aus. Des weiteren wird die Lounge in zwei Zonen unterteilt sein: Service und Entspannung, und einem separaten Bereich inklusive Konferenzraum für Geschäftstreffen, der sich in einer speziellen VIP-Zone der Premium Lounge befindet.

"Die Gäste der Lounge werden ein geschmackvolles Ambiente und eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken genießen können, darunter frisch zubereitete lokale und internationale Spezialitäten. Dabei wird unser professionelles und herzliches Team, wie immer, den Passagieren zur Verfügung stehen, einen persönlichen Service bieten und all ihre Bedürfnisse und Wünsche erfüllen“, so Rupić dazu.

Zugang & Buchung

Den Service der neuen Premium Lounge können Passagiere der Air Serbia, die in der Business Class oder Economy Comfort reisen, ohne zusätzliche Kosten genutzt werden. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit den Zugang zu der Lounge käuflich zu erwerben. Dies ist über die Website oder direkt vor Ort in der Premium Lounge möglich. (red)