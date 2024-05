MS Hamburg: Buchungsstart für 133-tägige Kreuzfahrt 2025/26

Am 6. Dezember 2025 legt die MS Hamburg, das kleinste Kreuzfahrtschiff Deutschlands, zur 133-tägigen Fahrt ab. Start und auch Zielhafen sind die Hansestadt Hamburg. Die Route selbst überrage laut plantours mit Superlativen: Mit der Silvesterfeier vor der Copacabana in Rio de Janeiro, den Anlandungen im Naturparadies Südgeorgien, Expeditionen mit den bordeigenen Zodiacs in der Antarktis, der Überfahrt von Kap zu Kap – von Kap Hoorn nach Kapstadt in Südafrika. Anschließend nimmt die MS Hamburg Kurs auf den Indischen Ozean: Mauritius, Madagaskar, die Seychellen und auch die Komoren stehen auf dem Fahrplan. Die Passagiere starten zu mehrtägigen Safaris sowohl in Südafrika als auch später im Senegal und in Namibia. Über die Kapverden, die Kanarischen Inseln und die Kanalinsel Guernsey läuft das Schiff dann am 17. April 2026 wieder in den Hamburger Hafen ein.

Preis & Details:

Die 133-tägige Kreuzfahrt an Bord der MS Hamburg ab/bis Hamburg von 6. Dezember 2025 bis 17. April 2026, ist ab 22.999 EUR in der Zweibett-Innenkabine buchbar. Gut zu wissen: Für die Passagiere steht ein kostenfreier Wäscheservice an Bord für die gesamte Dauer der Reise zur Verfügung, eine Getränkepaket ist im Reisepreis ebenfalls eingeschlossen.

Weitere Informationen unter: www.plantours-kreuzfahrten.de (red)