Israel: Neue ETA-Genehmigung erleichtert Einreiseprozess

Ab August dieses Jahres benötigen Reisende nach Israel vor der Abreise ein gültiges Visum oder eine ETA-IL-Genehmigung. Die ETA-IL Genehmigung gilt für alle, die bisher kein Visum für Israel brauchten. Der damit einhergehende neue Prozess vereinfacht Touristen die Einreise.

Neue Einreise-Genehmigung - so funktioniert's:

So können Touristen aus der DACH-Region im Rahmen dieses neuen ETA-Prozesses am Flughafen nach Israel einreisen:

Zunächst den Antrag online - Link dazu HIER - ausfüllen, woraufhin Reisenden eine ETA-Bestätigung per E-Mail vor der Abreise zugesendet wird. Es benötigt keinen Ausdruck der Bestätigung für die Einreise am Flughafen. Zudem muss die digitale Version der Bestätigung für die Einreise am Flughafen nicht vorgezeigt werden. Die ETA-Bestätigung wird automatisch digital im System mit den persönlichen Daten gespeichert. Bei der Einreise muss lediglich der Reisepass an einem der 50 Scannerautomaten gescannt werden. Damit ist die Einreise bereits erledigt.

Der Weg zu einem der Counter zur Passkontrolle entfällt und der Reisende kann direkt zu den Gepäckbändern. Auch die Beantwortung eventueller Fragen entfällt. Dies macht es vor allem für Touristen leichter, die kein Englisch sprechen. Sollte Hilfe benötigt werden, stehen weiterhin physische Passkontrollen bereit.

Weitere Infos:

Die Genehmigung kostet 25 Schekel (etwa 6,30 EUR) und berechtigt zu Aufenthalten im Land von bis zu 90 Tagen. Sie bleibt bis zu zwei Jahre bzw. bis zum Ablauf des Reisepasses gültig, sodass während dieses Zeitraums keine erneuten Anträge gestellt werden müssen.

Die Pilotphase beginnt am 01. Juni – die Beteiligung für interessierte BesucherInnen aus den am Pilotprojekt teilnehmenden Ländern ist freiwillig.

Weitere Infos unter: goisrael.com (red)