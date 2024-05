Neue Mein Schiff-Winterrouten 2024/25 buchbar

TUI Cruises präsentiert die neuen Routen der Mein Schiff 4 und Mein Schiff 6 ab Oktober 2024, die ab sofort zur Buchung freigeschaltet sind. Diese neuen Reisen bietet Mein Schiff jetzt nach der Anpassung der Routen an. So läuft die Mein Schiff 6 zum ersten Mal Sehnsuchtsziele in Afrika sowie Mauritius und La Réunion an. Gäste der Mein Schiff 4 erwartet eine Übernachtung in Kapstadt an Bord.

Routen der Mein Schiff 6

Die erste neue Reise „Die Südspitze Europas“, mit der die Mein Schiff 6 Anfang November auf Kreta startet, geht über Catania, Gibraltar und Cadiz nach Puerto del Rosario bevor Las Palmas auf Gran Canaria angelaufen wird. Von Gran Canaria aus können Gäste die Reise „16 Nächte – Transafrika“ buchen. Mit dieser Reise läuft die Mein Schiff-Flotte dann zum ersten Mal neben dem Sehnsuchtsziel Kapstadt, auch Walvis Bay an.

Mit Start in Kapstadt geht die Mein Schiff 6 dann am 28. November 2024 auf ihre letzte 20-tägige Reise, bevor das Winterfahrtgebiet Asien erreicht wird. Auf dem Weg dorthin macht das Schiff das erste Mal in Gqeberha, ehemals Port Elizabeth, eine Stadt an der Algoa Bay fest. Nach vier Seetagen folgt eine weitere Premiere: die Mein Schiff 6 steuert zum ersten Mal die Hauptstadt von Mauritius, Port Louis, an worauf ein weiterer Anlauf in einer Highlight-Stadt folgt: Le Port auf der Insel La Réunion. Nach einigen weiteren Seetagen erreicht das Schiff schließlich Malaysia und macht am 17. Dezember 2024 in Singapur fest. Anschließend bricht die Mein Schiff 6 zu verschiedenen Reisen in Asien auf.

Weltentdecker-Routen: Für alle, die noch ein bisschen länger auf See sein wollen, bieten sich die Weltentdecker-Routen der Mein Schiff 6 an. Auf diesen 25-, 36-, oder 45-tägigen Reisen können Gäste ab Heraklion bis Kapstadt oder sogar bis Singapur sowie von Las Palmas bis Singapur atemberaubende Hafenstädte entdecken und gleichzeitig die Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen genießen.

Routen der Mein Schiff 4

Mitte Oktober 2024 macht sich die Mein Schiff 4 auf den Weg in ihr Winterfahrtgebiet und läuft dabei auch das Sehnsuchtsziel Kapstadt an. Auf der Reise „17 Nächte – Transozean mit Gibraltar“ startet das Schiff in Antalya und läuft nach 3 Seetagen Gibraltar an. Nach weiteren 11 Seetagen macht die Mein Schiff 4 dann schließlich in Kapstadt fest.

Mit Start in Südafrika können Gäste auf der Reise „13 Nächte - Auszeit zwischen den Kontinenten“ erst Kapstadt und anschließend auf den zahlreichen Seetagen die Mein Schiff 4 entdecken. Am 10. November macht das Schiff dann in Dubai fest und bricht zu verschiedenen Reisen im Orient auf.

Preisbeispiele:

Die Reise „16 Nächte – Transafrika“ mit der Mein Schiff 6 ab Las Palmas bis Kapstadt vom 12.11. bis 28.11.2024 gibt es ab 1.579 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.979 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Die Reise „20 Nächte – Indischer Ozean mit Mauritius“ mit der Mein Schiff 6 ab Kapstadt bis Singapur vom 28.11. bis 18.12.2024 gibt es ab 1.979 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 2.479 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Die Reise „17 Nächte – Transozean mit Gibraltar“ mit der Mein Schiff 4 ab Antalya bis Kapstadt vom 12.10. bis 29.10.2024 gibt es ab 1.249 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.569 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Die Reise „13 Nächte – Auszeit zwischen den Kontinenten“ mit der Mein Schiff 4 ab Kapstadt bis Dubai vom 29.10. bis 11.11.2024 gibt es ab 999 EUR p.P. in einer Innenkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung, ab 1.249 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, jeweils im PRO Tarif.

Weitere Infos unter: www.meinschiff.com (red)