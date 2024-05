Swan Hellenic: Expeditions-Kreuzfahrt trifft Wellness-Retreat

Nachdem Swan Hellenic im letzten Jahr gemeinsam mit dem kalifornischen „Chopra Center“ das neue Reiseprogramm "Explore & Restore" aufgelegt hat, baut der Veranstalter für Expeditions-Kreuzfahrten das Angebot für Yoga und Wellness auf See aus: Auf dem Routenplan stehen im Oktober und November 2024 zwei neue Expeditions-Kreuzfahrten entlang der Küste Brasiliens. Mit idealen Voraussetzungen: An Bord des Neubaus SH Diana finden nur 192 Gäste Platz.

„Die neuen Wellness-Kreuzfahrten mit Chopra sind ein riesiger Erfolg: Unsere Gäste erleben einerseits ein außergewöhnliches Retreat und können andrerseits mit Freunden und Familie ihren Urlaub auf unserem Expeditions-Kreuzfahrtschiff teilen. Das Angebot stößt auf eine erstaunlich hohe Nachfrage und zeigt unser Engagement im Kreuzfahrt-Sektor, eine Expedition in die innere Welt mit außergewöhnlichen Entdeckungen weltweit zu vereinen“, so Patrizio Iantorno, CCO von Swan Hellenic, die gemeinsam mit Chropra-Gründer Deepak Chopra an Bord der SH Diana die „Restore & Explore“ Expeditions-Kreuzfahrt von New York nach Halifax begleitet hat.

Wellness-Reise an Bord der SH Diana

Die zwei neuen Routen bringen Reisende nicht nur näher zu sich selbst, sondern auch an außergewöhnliche Ziele an der brasilianischen Küste. Am 31. Oktober legt die SH Diana in Salvador de Bahia ab, um unter anderem durch den Albrolhos Archipelago Nationalpark zu kreuzen. Im Anschluss nimmt das Expeditions-Kreuzfahrtschiff ab dem 4. November Kurs auf Rio de Janeiro, mit Stopps in Itacaré, Trancoso und Búzios.

Preisbeispiele:

Die Reise „Charms of the Brazilian Costline“: von/nach Salvador de Bahia/Brasilien, von 31. Oktober bis 4. November 2024, an Bord der SH Diana, ist ab 2.480 USD pro Person buchbar.

Die Reise "Soul, Samba and Sea: Journey to the Heart of Brazil“: von Salvador de Bahia/Brasilien nach Rio de Janeiro/Brasilien, von 4. bis 10. November 2024, an Bord der SH Diana, ist ab 3.780 EUR pro Person buchbar.

Weitere Informationen: www.swanhellenic.com (red)