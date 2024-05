Austrian Airlines erweitert Streckennetz im Winterflugplan

Auf der Langstrecke dürfen sich die Gäste von Austrian Airlines über die bereits im Sommer eingeführte Destination Boston sowie auf erhöhte Frequenzen zu ihren beliebtesten Zielen freuen. Zudem wird eine neue touristische Destination angeflogen: Ivalo in Finnisch-Lappland, ein bei WintersportliebhaberInnen ein geschätztes Reiseziel. Die ebenfalls in Finnland gelegenen Destinationen Kittilä und Rovaniemi, die letzten Winter neu in den Austrian Flugplan aufgenommen wurden, werden dieses Jahr wieder angeboten.

Winterspaß in Nordfinnland

Ivalo ist neu im Winterflugplan der rot-weiß-roten Airline und bietet Reisenden die Möglichkeit, einen winterlichen Traum im Norden Finnlands zu erleben. Das Dorf ist der ideale Ausgangspunkt für Langlauffans, da die Ferienregion Inari über mehrere Hundert Kilometer gut gewarteter Loipen verfügt. Auch Skiwanderungen, Schlittenfahren und Aurora-Schneemobilsafaris sind Aktivitäten, die Ivalo bekannt gemacht haben. Tagsüber können Besucher Rentiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, während nachts die Polarlichter den Himmel erleuchten. Austrian Airlines bedient die Strecke von Jänner bis März jeden Samstag.

Die im Sommerflugplan neu aufgenommenen Ziele Boston, Bremen und Tiflis erfreuen sich großer Beliebtheit und werden im Winterflugplan weitergeführt.

Erhöhte Frequenzen auf der Langstrecke

Austrian Airlines erhöht die Frequenz auf einigen ihrer Langstreckenverbindungen. Dank der neuen Kapazitäten durch die beiden Boeing 787-9 ist es möglich, die Flüge nach Bangkok von sieben auf bis zu 13 pro Woche zu erhöhen. Auch die Verbindungen nach New York, Montreal und den Malediven werden auf fünf Flüge pro Woche gesteigert. Die neue Verbindung nach Boston wird bis zu drei Mal pro Woche bedient.

„Unser Ziel ist es, unser Streckennetz kontinuierlich auszubauen, um unseren Gästen ein breites Destinationsportfolio anbieten zu können. Dies ist uns im Winterflugplan durch die Aufnahme von Ivalo und die Fortführung der neuen Sommerziele auch im Winter gut gelungen. Auf der Langstrecke war es uns wichtig, im ersten Schritt Boston auch im Winter zu bedienen sowie die bei unseren Gästen beliebten Reiseziele in größerem Umfang anzufliegen, um wieder das Vorkrisenniveau im interkontinentalen Verkehr zu erreichen und attraktive Verbindungen in die ganze Welt zu bieten“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines.