Explorer wird Teil der schauinsland-reisen-Gruppe

Dieser Schritt erweitere das Angebot des Duisburger Reiseveranstalters um erstklassige Erlebnisreisen und eine jahrzehntelange Expertise im Bausteingeschäft auf der Fernstrecke. Heike Niederberghaus, die geschäftsführende Gesellschafterin von Explorer, bleibe in ihrer Position und arbeite zusammen mit dem Management von schauinsland-reisen an der Weiterentwicklung des neuen gemeinsamen Geschäftsfeldes. Die strategische Partnerschaft markiere einen bedeutenden Schritt für beide Unternehmen und eröffnet neue Möglichkeiten für Reisende und Reisebüros gleichermaßen, so schauinsland-reisen in einer Aussendung.

71 Länder im Portfolio

Das Unternehmen startete vor mehr als 50 Jahren als Afrika-Spezialist und sei inzwischen Experte für individuelle Reisen in fast alle Teile der Welt. Insgesamt umfasse das Angebot 71 Länder – von Afrika über Asien, Australien, den Indischen Ozean bis hin zu Kanada, Europa, Mittel- und Südamerika, Neuseeland, die Südsee und die USA. Das Bausteingeschäft ermögliche es Reisebüros und KundInnen, maßgeschneiderte Reisen durch die Kombination von Flügen, Hotels, Rundreisen, Gruppen- und Aktivreisen zu erstellen. Durch langjährige Kooperationen mit Zielgebietsagenturen sowie renommierten Hotelpartnern und Fluggesellschaften könne Explorer eine hohe Qualität garantieren. Das exzellente Destinationswissen des Explorer-Teams verspreche erstklassigen Service und unvergessliche Reiseerlebnisse, heißt es weiter „Die Partnerschaft mit Explorer markiert einen weiteren, bedeutenden Meilenstein für schauinsland-reisen. Das individuelle Bausteinprogramm, die jahrzehntelange Expertise und exzellentes Destinationswissen erweitern unser Angebot maßgeblich. Ein besonderer Dank gilt Heike Niederberghaus und ihrem Team für die Entscheidung zu dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit“, sagt Gerald Kassner, Geschäftsführer von schauinsland-reisen. Auch Heike Niederberghaus freut sich über die Kooperation. Sie sagt: „Diese Partnerschaft wird sowohl für uns als auch für unsere Kunden von großem Nutzen sein. schauinsland-reisen ist ein verlässlicher und nahbarer Partner der Reisebüros. Wir haben in den letzten Jahren das Produkt-Knowhow durch eine hochmoderne und kundenzentrierte Technik ergänzt, die es Reisebüros ermöglicht, Reisekomponenten individuell zu kombinieren.“

Vorteile der Partnerschaft