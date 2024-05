China: Visa-freie Einreise bis Ende 2025 verlängert

Im vergangenen Jahr wurde die visumfreie Einreise für TouristInnen aus fünf europäischen Ländern - Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien - von Dezember 2023 bis Ende November 2024 eingeführt. Diese Regelung erlaubt Aufenthalte von bis zu 15 Tagen für Geschäftsreisen, Tourismus, Familienbesuche oder Transitreisen ohne Visum. Im März 2024 wurde die Regelung auf sechs weitere europäische Länder - Schweiz, Irland, Ungarn, Österreich, Belgien und Luxemburg - ausgedehnt.

Während eines Besuchs in Frankreich bestätigte Präsident Xi Jinping nun die Verlängerung der Visumfreiheit bis Ende 2025 für alle zwölf Länder.

Anstieg des Tourismus

Diese Maßnahme soll die Beziehungen zwischen China und Europa weiter stärken und den Tourismus in das Land der Mitte fördern. Das die neue Regelung Anklang findet zeigte sich bereits: so habe sich die Zahl der Tourismusbuchungen aus den neu hinzugefügten Ländern seit in Krafttreten bereits verdoppelt



Als eines der beliebtesten Reiseziele für europäische Touristen hat sich Shanghai auf den Zustrom vorbereitet. Reiseagenturen bieten maßgeschneiderte Mini-Touren und Stadtführungen an; außerdem haben sie Reisepläne erstellt, die Shanghai, das Jangtse-Delta und weitere Städte umfassen. Auch die Provinz Hainan profitiert von der visumfreien Politik und verzeichnet bereits einen starken Anstieg an Touristen.

Infos für Agents: Zur Weiterbildung steht der Reisebranche auch 2024 das zweistufige „China Reise Experte“ E-Learning-Programm und die „"Nihao China"- Podcastreihe zur Verfügung. (red)