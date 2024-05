More.PEP in Style: Neues Angebot für die Malediven

Das komfortable Resort mit viel Charme und hohem Maß an Privatsphäre und Entspannung, Angsana Velavaru, befindet sich im nordöstlichen Teil des Süd-Nilhande-Atolls.

Einzigartige Erlebnisses über & unter Wasser

Sportlich ambitionierte Gäste erwartet hier ein vielfältiges Angebot, darunter Stand-Up-Paddles, Katamarane, Wakeboards und Kanus zum Ausleihen. Darüber hinaus ist das Angsana Velavaru mit seiner Nähe zu mehr als 30 interessanten Tauchplätzen der ideale Ort für Anfänger und auch erfahrene Taucher. Hier können sie Schwarzspitzen-Riffhaie, Adlerrochen, Schildkröten und Walhaie hautnah erleben.

Für diejenigen, die etwas zurückgeben möchten, stehen zudem die vom Marine Conservation Lab von Angsana Velavaru organisierten Programme zur Verfügung - so können Gäste beispielsweise Korallen neu anpflanzen, um beschädigte Riffe aufzufüllen, oder an Schnorchelausflügen teilnehmen, um mehr über das Meeresökosystem und die Korallengärten in und um die Lagune zu erfahren.

Details zum PEP des Monats: 3 Nächte in der Beachfront Villa all inclusive und Transfer mit dem Wasserflugzeug kosten ab 1.182 EUR pro Person. Buchbar bis 23.12.2024

“more.PEP in Style” bietet allen MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche - also allen Beschäftigten von Reisebüros, Veranstaltern und Airlines genauso wie Angestellten im MICE-Bereich oder auch ReisejournalistInnen - reduzierte Raten für renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Dafür ist vor der Buchung lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com notwendig. (red)