Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 20/21

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Pro-palästinensische Demonstration in Berlin:

Aktivisten haben für morgigen Samstag, den 18.05., zu einer großangelegten, pro-palästinensischen Demonstration in der deutschen Hauptstadt Berlin aufgerufen. Geplant ist unter anderem ein Protestmarsch, der vom Oranienplatz vorbei am Auswärtigen Amt zum Brandenburger Tor führen soll. Die Behörden verschärfen entsprechend die Sicherheitsmaßnahmen, lokale Verkehrseinschränkungen sind nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in der Dominikanischen Republik:

Die Menschen in der Dominikanischen Republik wählen am Sonntag, den 19.05., einen neuen Präsidenten. Als klarer Favorit gilt der aktuelle Amtsinhaber Luis Abinader, der hohe Zustimmungswerte innerhalb der Bevölkerung genießt und auch in den Umfragen deutlich führt. Speziell nach Verkündigung der offiziellen Wahlergebnisse werden die Sicherheitsbehörden im Land in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Reisende sind dazu aufgerufen, Menschenansammlungen und politische Kundgebungen zu meiden.

Landesweiter Bahnstreik in Italien:

Am Sonntag sowie am Montag, den 20.05., kommt es in Italien aller Voraussicht nach zu einem landesweiten Streik im Zugverkehr. Betroffen sind die beiden Unternehmen Trenitalia und Trenitalia-TPER. Im Falle von Streikmaßnahmen ist mit spürbaren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Reisende sind gut beraten, sich rechtzeitig über die Situation vor Ort zu informieren.

Fünfte Phase der Parlamentswahlen in Indien:

Ebenfalls am Montag findet in Indien die fünfte Phase der Parlamentswahlen statt. An diesem Tag wird in insgesamt 49 Wahlkreisen in acht Bundesstaaten und Unionsterritorien gewählt, darunter in Bihar, Jammu und Kashmir, Jharkhand, Ladakh, Maharashtra, Odisha, Uttar Pradesh und Westbengalen. Hinsichtlich möglicher Proteste ist mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.

Bahnstreik im Großraum Paris:

Für Dienstag, den 21.05., hat die französische Eisenbahngesellschaft Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) zu Streiks im Großraum Paris aufgerufen. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im lokalen Schienenverkehr zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.

