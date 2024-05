AUA: Air Dolomiti übernimmt vorübergehend die Venedig-Strecke

Ab dem 1. Juni 2024 kommt auf der Route zwischen Wien und Venedig ein Embraer-Jet von Air Dolomiti zum Einsatz. Das Flugprogramm bleibe unverändert, mit weiterhin vier täglichen Verbindungen zwischen Wien und Venedig. An Bord erwarte die Passagiere das Catering-Produkt von Air Dolomiti, das als Botschafter des italienischen Stils und Geschmacks in Europa gilt. Sowohl Business- als auch Economy-Class Sitze würden angeboten werden, so die Austrian Airlines in einer Aussendung.

Beschädigter AUA-Airbus als Ursache

Grund für die Übernahme ist die Beschädigung einer A320neo-Maschine der österreichischen Fluggesellschaft beschädigt. Um den Ausfall zu kompensieren, wird Air Dolomiti eine Strecke von Austrian Airlines übernehmen. „Durch die Wetlease-Kooperation mit Air Dolomiti können wir die Auswirkungen des beschädigten Airbus 320 neo minimieren. Wir freuen uns, dass wir mit Air Dolomiti einen starken Partner innerhalb der Lufthansa Group gefunden haben“, betont Michael Trestl, CCO von Austrian Airlines. (red)