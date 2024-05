MSC Cruises: Die Europameisterschaft an Bord live erleben

Vierundzwanzig europäische Nationen werden an der alle vier Jahre stattfindenden Meisterschaft teilnehmen, die zu einem der sportlichen Höhepunkte des Jahres gehört. Die Spiele werden zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli auf allen Schiffen von MSC Cruises, die im Mittelmeer und in Nordeuropa eingesetzt sind, live übertragen.

Aktivitäten rund um den Ball

Die MSC-Gäste können die Spiele in ausgewählten Bars und Lounges an Bord verfolgen, auf einigen Schiffen sogar vom Pooldeck aus oder in der gemütlichen Sports Bar. Auf ausgewählten Schiffen wird außerdem ein einzigartiges Programm mit Aktivitäten rund um das Turnier angeboten, darunter Tischfußballspiele, Elfmeterschießen, Trivia-Wettbewerbe und die Gestaltung eines eigenen Trikots. Teilnehmer können bei den jeweiligen Aktivitäten einige Preise gewinnen. Das erste Spiel des Turniers für Österreich, die Partie gegen Frankreich, findet am 17. Juni statt. (red)