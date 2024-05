Sunny Cars baut Portfolio weiter aus

Seit Jänner 2024 steige die Nachfrage nach Urlaubsautos im Vergleich zum Vorjahr deutlich an, denn für viele steht der Jahresurlaub vor der Tür, so der Mietwagen-Veranstalter Sunny Cars in einer Presseaussendung. Die größte Nachfrage gibt es demnach Spanien, Portugal, Griechenland und Italien. Unter den Fernreisezielen rangieren unverändert die USA an erster Stelle.

Mehr Auswahl für Reisende

Aufgrund der steigenden Nachfrage erweitert der Mietwagen-Anbieter Sunny Cars sein Angebot. Der Spezialist für Urlaubsautos bietet Reisenden bereits in 120 Ländern an mehr als 5.000 Reisezielen einen Ferienwagen. Nun nimmt Sunny Cars die Zusammenarbeit mit zahlreichen neuen Partnern in mehreren Ländern auf. Dazu zählen beispielsweise Ecuador, Mexiko, die Niederlande, Singapur, die Tschechische Republik und Ungarn. „Wir rechnen in dieser Saison damit, dass die Anzahl an Ferienautos grundsätzlich ausreicht. Die steigende Nachfrage und kurzfristige Buchungen führen vermutlich jedoch punktuell zu Einschränkungen in der Auswahl der Fahrzeugklasse. Dies trifft insbesondere die beliebten Kleinwagen oder Kleinbusse. Durch den Ausbau wächst nun unser umfangreiches Netz an Mietstationen noch weiter. So gewährleisten wir eine höhere Verfügbarkeit sowie eine größere Auswahl an Fahrzeugtypen für unsere Kundinnen und Kunden. Der bewährte Tipp bleibt dennoch relevant: frühzeitig buchen“, betont Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Denn dank der sich stabilisierenden Preise würden UrlauberInnen nicht mehr nur auf möglichst kostengünstige Last-minute-Angebote schauen. Der Fokus liege in der Urlaubssaison 2024 wieder verstärkt auf einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis und erstklassigem Service.

Neue Kundenbedürfnisse – neue Angebote

Auch in Sachen Service sattle Sunny Cars weiter auf: In einigen Destinationen würden neue Dienstleistungen mit bestehenden Partnerunternehmen in den Startlöchern stehen: Neu an den spanischen Flughäfen Palma de Mallorca, Alicante und Malaga ist die Möglichkeit der kontaktlosen Abholung des Mietwagens. Zusätzlich gibt es auf Mallorca nun die Option, diverse Extras kostenlos in den Vertrag mit aufzunehmen. Darunter fallen ein zweiter Fahrer, ein Kindersitz und GPS. „Ein sorgloses Urlaubserlebnis liegt uns sehr am Herzen. Daher suchen wir ständig nach neuen Möglichkeiten, unseren KundInnen noch mehr Fahrspaß zu bieten. Wir stellen beispielsweise fest, dass immer mehr Reisende so wenig Zeit wie möglich mit der Abholung des Mietwagens verbringen wollen”, erklärt Lehmann. Mehrere Partner an den Flughäfen Neapel, Catania, Rom Fiumicino und Palermo bieten daher ab sofort Online-Check-in und Fast-Lane-Dienste an. (red)