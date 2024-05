Lufthansa: Erster Linienflug mit Allegris an Bord

Der erste Linienflug mit Lufthansa Allegris an Bord, LH476, startete gestern Nachmittag um 16:14 Uhr von München Richtung Vancouver an der Westküste Kanadas. Am heutigen Donnerstag wurde dann auch schon das zweite Allegris-Ziel - die kanadischen Metropole Toronto - angeflogen. So werden die beiden Destinationen in den ersten Monaten abwechselnd mit der neuen Kabinenklasse bedient. Mit weiteren ausgelieferten A350 wird Allegris im Sommer dann auch auf Flügen nach Chicago und Montreal zur Verfügung stehen.

Ab Spätsommer werden zudem Shanghai und San Francisco angeflogen. Diese Ziele lösen zunächst die bisherigen Ziele ab. Ab Sommer werden Flüge mit der Lufthansa Allegris-Kabine an Bord mit der gesamten Produktbreite zur Buchung für den Winterflugplan angeboten. Dann werden auch weitere Details zu Preisen und Vorteilen für Statuskunden veröffentlicht.

Infos zur Buchung

Bei Buchung der Allegris Business Class können Reisende wie bisher auch einen bestimmten Sitz reservieren. Die Reservierung des Classic Seats ist immer kostenfrei. Dieser bietet alle Vorzüge des neuen Produktes. Optional können Sitze mit Zusatzkomfort (die Business Class Suite, der Extra Space Seat mit besonders viel Platz, der Privacy Seat am Fenster und das Extra Long Bed mit 2,20m Liegefläche) gegen einen Aufpreis ebenfalls über die bekannte Sitzplatzreservierung vorab gebucht werden. (red)