Sambia: Fraueninitiativen in der Safari-Destination

Das Land das vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als eines der freundlichsten, einladendsten und sichersten Reiseziele Afrikas anerkannt wurde, setzt sich durch zahlreiche Initiativen dafür ein verstärkt Frauen in den Tourismus zu involvieren. Immerhin weist Sambia auch mit 10,4 Mio. Frauen einen hohen Anteil der weiblichen Bevölkerung vor. Nicht zuletzt dieses Kommittent macht Sambia zu einem besonders sicheren und einladenden Ziel für Alleinreisende Safari-UrlauberInnen.

Als Frau in Sambia

Von weiblichen Anti-Wilderei-Einheiten bis hin zu Gruppen von Handwerkerinnen finden sich im Folgenden eine Auswahl an Fraueninitiativen, die lokale Gemeinschaften fördern und dem Tourismus in Sambia ein neues Gesicht geben.

Kufadza

Conservation Lower Zambezi gründete 2021 Kufadza, Sambias erste rein weibliche Pfadfinder- und Anti-Wilderei-Einheit. Kufadza ist im gesamten Lower Zambezi National Park tätig und inspiriert Frauen vor Ort dazu, sich aktiv für den Schutz von Wildtieren und damit einer der größten Tourismusattraktionen Sambias zu engagieren.

Mulberry Mongoose

Die Gruppe von Kunsthandwerkerinnen bei Mulberry Mongoose beschäftigt einheimische Frauen, die handgefertigten Schmuck aus Draht herstellen, der zuvor in Wildererfallen verwendet wurde. Ihr Ziel ist es, lokale Familien durch den Verkauf ihres handgefertigten Schmucks zu unterstützen.

African Bush Camps

Das Programm für weibliche Guides bei African Bush Camps zielt darauf ab, Frauen durch Schulungen und Mentoring zu Safari-Guides auszubilden. Bis 2025 sollen 25 weibliche Reiseleiterinnen ausgebildet werden, um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern in der Safari-Guide-Branche zu verringern.

Shachiwondwe-Frauengruppe

Game Rangers International gründete die Shachiwondwe Women's Group im Juli 2021, um Frauen in der Nähe des Lusaka-Nationalparks Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu bieten. Durch Schulungen im Gemüseanbau und Hilfe beim Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbessert die Gruppe die wirtschaftliche Stabilität von Frauen in der Region.

Die Mütter von Mushekwa

Reisende, die sich für das traditionelle Leben in Sambias Dörfern interessieren, können in Royal Chundu an einzigartigen Gemeinschaftstouren teilnehmen. Nach einer Bootsfahrt auf dem Sambesi-Fluss direkt zu den Dörfern Mushekwa und Muluka, können sie dort von einer der "Mütter von Mushekwa" aus erster Hand mehr über die lokalen Bräuche und die traditionelle Medizin erfahren.

Musekese Conservation

Die 2018 gegründete Musekese Conservation (MC) bildet weibliche Anti-Wilderei-Ranger aus und setzt sich für den Schutz weiblicher Strafverfolgungsbeamter ein. Das Programm bietet Studentinnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, von Fachexkursionen bis zur Forschung. Mukeya Entwicklungszentrum Die Mukwa River Lodge unterstützt das Mukeya Development Centre, das Frauen in der örtlichen Gemeinde mit einkommensschaffenden Fertigkeiten wie der Herstellung von Kleidung ausstattet. Gäste können handgefertigte Kleidung erwerben und individuell anpassen lassen.

Classic Sambia Safaris

Classic Zambia Safaris bildet Frauen ohne vorherige Qualifikation als Reiseleiterinnen aus, um das National Guiding Level Three Zertifikat zu erlangen. Das Unternehmen hofft, im Jahr 2024 weitere weibliche Auszubildende einzustellen, um seine Bemühungen fortzusetzen.

Weitere Infos unter: www.zambia.travel.com (red)