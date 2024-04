TK: Neue Flüge nach Melbourne und Denver

Die Stadt an der Südostküste Australiens, die auf dem Flugplan der laut SKYTRAX World Airline Awards 2023 besten Fluggesellschaft Europas steht, wird ab Istanbul (derzeit noch) mit einem kurzen Zwischenstopp in Singapur angeflogen. Von Istanbul geht es jeden Dienstag, Freitag und Sonntag um 17:00 Uhr los, die Landung erfolgt am folgenden Tag um 19:40 Uhr in Melbourne. Der Rückflug startet montags, mittwochs und samstags um 21:20 Uhr in der australischen Metropole mit Ankunft am nächsten Tag um 10:40 Uhr in der türkoschen Hauptstadt.

Denver: 14. Ziel in den USA

Turkish Airlines fliegt ab dem 11. Juni 2024 dreimal wöchentlich nach Denver, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Colorado. Die Stadt am Fuße der östlichen Rocky Mountains wird dienstags, donnerstags und freitags mit Abflug um 13:55 Uhr in Istanbul und Ankunft um 17:40 Uhr angeflogen. Ab dem 14. Juli kommt sonntags ein vierter wöchentlicher Flug hinzu. Der Rückflug erfolgt jeweils um 19:35 Uhr aus Denver mit einer geplanten Landung in Istanbul um 16:25 Uhr.

Mit Denver erhöht sich die Zahl der Ziele, die von Turkish Airlines in den USA angeflogen werden, auf 14: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Denver, Dallas, Houston, Chicago, Atlanta, Detroit, Miami, Washington, Newark, New York City, Boston.

Beide Langstreckenverbindungen sind mit den TK-Flügen von/nach Wien sowie von/nach Istanbul gut kombinierbar. (red)