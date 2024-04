Celebrity Cruises baut Karibik-Angebot 2025/26 aus

Mehr Panamakanal, neue Kurztrips: Celebrity Cruises baut das Karibik-Angebot in 2025 und 2025/26 deutlich aus. So geht es mit der Summit, Beyond und Ascent durch die berühmte Wasserstraße, die den Atlantik mit dem Pazifik verbindet. Darüber hinaus werden zahlreiche vier- bis sechstägige Karibik-Routen mit der Reflection und Summit angeboten.

Karibik-Kurztrips mit der Reflection & Summit

Die Celebrity Reflection bietet ganzjährig mehr als 100 vier- und fünftägige Kreuzfahrten ab Port Everglades (Fort Lauderdale) an. Das Schiff wird unter anderem Bimini, Nassau sowie die Privatinsel Perfect Day at CocoCay (alle Bahamas) sowie Key West anlaufen.

Die Celebrity Summit ist ebenfalls ab/bis Port Everglades im Einsatz und hat fünf- und sechstägige Kurztrips im Angebot. Das Schiff steuert Key West und die Bahamas an, darunter Bimini, Nassau und Grand Bahama Island. Die rundum erneuerte Celebrity Summit überzeugt Gäste mit frisch modernisierten Innenräumen und Kabinen sowie einem verbesserten exklusiven Resort-im-Resort-Bereich für Suiten-Gäste, "The Retreat".

Von Kalifornien durch den Panamakanal

Im Rahmen von Positionierungsfahrten wird die Celebrity Summit gleich zweimal durch den Panamakanal fahren. Am 19. September 2025 hat das Schiff somit zuerst eine 17-tägige Kreuzfahrt von Los Angeles nach Port Everglades (Fort Lauderdale) im Programm. Zunächst werden Puerto Vallarta an der mexikanischen Pazifikküste, Puerto Quetzal (Guatemala) und Puntarenas (Costa Rica) angelaufen. Anschließend steht mit der Durchquerung des berühmten Panamakanals ein weiterer unvergesslicher Höhepunkt an. Danach geht es nach Cartagena (Kolumbien), Falmouth (Jamaika) und George Town (Grand Cayman) bevor der neue Heimathafen für die Wintersaison erreicht wird.

Bereits am 17. April 2025 wird die Celebrity Summit die Strecke entgegengesetzt fahren und ebenfalls den Panamakanal durchqueren. Die knapp 82km lange Wasserstraße verbindet den Atlantischen Ozean bei Colón mit dem Pazifischen Ozean bei Balboa.

Weitere Panamakanal -Durchquerungen

Zwischen Jänner und April 2025 wird die Celebrity Beyond gleich fünf Touren durch den Panamakanal anbieten. Die zwölftägigen Kreuzfahrten ab/bis Port Everglades (Fort Lauderdale) führen unter anderem auch auf die beliebten ABC-Inseln.

Auch mit der Celebrity Ascent, dem neuesten Schiff der Celebrity-Flotte, können Gäste den Panamakanal erleben. Die zwölftägigen Kreuzfahrten ab/bis Port Everglades (Fort Lauderdale) werden am 22. Dezember 2025, am 2. Februar 2026 sowie am 16. März 2026 angeboten und führen auch nach Cartagena (Kolumbien) sowie auf die ABC-Inseln.

Alle weiteren Details unter: www.celebritycruises.de (red)