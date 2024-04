Ponant erhält Green Globe-Zertifizierung

Das Zertifikat ist ein internationaler Standard für Reise- und Tourismusakteure und ist eine Anerkennung des Engagements von Ponant für ein verantwortungsvolleres Reisen. Mit Erhalt der Zertifizierung verpflichtet sich das Kreuzfahrtunternehmen nicht nur die Pflichtkriterien zu erfüllen, sondern die Ergebnisse auch von Jahr zu Jahr zu verbessern.

Verpflichtung zur kontinuierlichen Verbesserung

„Die Green Globe-Zertifizierung, ein globaler Standard der Tourismusbranche, ist ein Schlüsselelement unseres Engagements für die Gewährleistung der Verantwortlichkeit unseres Handelns. Sie ist wichtig für unsere Gäste und auch, um den gesamten maritimen Sektor zu ermutigen, seinen ökologischen Wandel zu realisieren“, erklärt Wassim Daoud, Leiter der Abteilung CSR und Nachhaltigkeit bei Ponant. Er fährt fort: „Das Besondere an dieser Zertifizierung ist, dass sie auf einer kontinuierlichen Verbesserung beruht. Unser Ziel in diesem Jahr war es, die Zertifizierung zu erlangen, aber die größte Herausforderung in den kommenden Jahren wird es sein, sie zu behalten.“

Auszeichnung der gesamten Flotte

Alle vier Schiffe der Serie Ponant Sisterships, die sechs Schiffe der Serie Ponant Explorers, ebenso wie der Eisbrecher Le Commandant Charcot als auch die Segelyacht Le Ponant haben das Green Globe-Zertifikat erhalten. Dieses Ergebnis belohnt das Engagement aller Ponant Teams in den letzten Jahren, ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und zu einem nachhaltigeren Reisen beizutragen. (red)