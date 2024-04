Abschied von Roland Brandt

Erst vor Kurzem hat Roland Brandt seinen Ruhestand angetreten, den zu genießen ihm nicht lange vergönnt war. Viel zu früh ist er am 26. März im Alter von 66 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

Roland Brandt war eine Marke, eine Klasse für sich: charakteristischer Schnauzbart, direkter Blick, Tiroler Akzent und Handschlagqualität. Wer ihn einmal getroffen hat, hat sich an ihn erinnert. Unvergesslich bleibt auch seine Freude am Feiern. Legendär waren die TLR-Feste, bei denen sich jahrelang zahlreiche PartnerInnen von Airlines, Veranstaltern und Reisebüros eine Nacht um die Ohren schlugen, um am nächsten Morgen gleich weiter zu feiern. Dennoch hatte Roland Brandt auch eine große Vorliebe für Ruhe in der Natur. In den Sommern verbrachte er mit seinen Lieben gerne einige Zeit auf einer abgelegenen Alm.

TLR – BFS - TUI

Seine berufliche Laufbahn stand ganz im Zeichen des Tiroler Landesreisebüros, das später von der TUI übernommen wurde. Nur kurz währte ein Ausflug zu Tyrolean Airways, von wo ihn nach nur zehn Monaten TLR-Geschäftsführer Dido Graiff zurückholte. Mit BFS hatte Roland Brandt unter dem Dach von TLR, später der TUI, einen Ticket-Broker etabliert. Als einer der ersten Kunden von tip hatte er vor rund 32 Jahren mit „Brandt-Aktuell“ einen Fixplatz auf der Titelseite, damals noch wöchentlich.

Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie, seinen FreundInnen und WeggefährtInnen. (red.)