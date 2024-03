Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 12/13

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Volkszählung in Bolivien:

Aufgrund einer offiziellen Volkszählung kommt es in Bolivien am morgigen Samstag, den 23. März 2024, zu erheblichen Einschränkungen: So werden die Grenzen geschlossen und auch der Flugverkehr vorübergehend eingestellt. Reisebewegungen innerhalb des Landes sind untersagt, Aufenthalte außerhalb des eigenen Zuhauses bzw. der eigenen Unterkunft sind den ganzen Tag über nur mit einer Sondererlaubnis gestattet. Öffentliche und private Veranstaltungen sowie der Verkauf und Konsum von Alkohol sind verboten und Geschäfte bleiben geschlossen.

Präsidentschaftswahlen in der Slowakei:

Ebenfalls morgen finden in der Slowakei Präsidentschaftswahlen statt. Als Favorit gilt der ehemalige Ministerpräsident Peter Pellegrini, Vorsitzender der sozialdemokratischen Partei Hlas. Insbesondere nach Verkündung der Wahlergebnisse ist mit Protesten zu rechnen. Gewaltsame Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften sind nicht auszuschließen.

Landesweiter Bahnstreik in Italien:

Aller Voraussicht nach kommt es in Italien am Wochenende zu einem landesweiten Streik im Bahnverkehr. Sollte der Arbeitskampf wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit gravierenden Einschränkungen auf der Schiene zu rechnen. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten ist aus organisatorischen Gründen mit Unannehmlichkeiten zu rechnen. Reisende sollten sich vor Urlaubsantritt über die Situation vor Ort informieren.

Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit in Argentinien:

In Argentinien begehen die BürgerInnen am Sonntag, den 24. März 2024, den Tag der Wahrheit und Gerechtigkeit. Mit dem „Día Nacional de la Verdad y la Justicia“ wird an die Opfer der letzten Militärdiktatur, dem selbsternannten "Nationalen Reorganisationsprozess", der zwischen dem 24. März 1976 und dem 10. Dezember 1983 die Regierung des argentinischen Nationalstaates usurpierte, erinnert. Hinsichtlich möglicher Demonstrationen anlässlich des Termins verschärfen die Behörden insbesondere in den größeren Städten die Sicherheitsvorkehrungen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich.

Landesweiter Streik der Taxifahrer in Italien:

Nicht nur die Mitarbeitenden im Bahnverkehr in Italien legen die Arbeit nieder: Wie bereits in der Vorwoche haben die Taxifahrer für Montag, den 25. März 2024, zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Es ist von einer hohen Beteiligung auszugehen, folglich kommt es voraussichtlich zu erheblichen Einschränkungen im lokalen Nahverkehr.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)