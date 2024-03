HX führt All-Inclusive-Angebot ein

Das „All-Inclusive“-Angebot reicht dabei von täglichen, von Experten geleiteten Exkursionen über einer ganzen Reihe von wissenschaftlichen Aktivitäten an Bord und in der freien Natur bis hin zu alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken und sogar professionellen Fotos. Diese Änderungen sollen das Erlebnis der Gäste an Bord verbessern und sind Teil eines größeren Projekts, das darauf abzielt, "das ultimative Expeditionskreuzfahrterlebnis zu schaffen, aber vor allem auch das Produktangebot für den Handel zu vereinfachen", so HX in der Aussendung.

„Expeditions-Seereisen sind in Hinblick auf die einzigartigen Destinationen sowie die unterschiedlichen Angebote für unsere Vertriebspartner ein recht komplexes Produkt. Durch die standardmäßige Einbindung zahlreicher Leistungen können wir das Reiseerlebnis an Bord komfortabler gestalten und die Beratung am Counter vereinfachen", erklärt Alex Delamere-White, HX Chief Commercial Officer.

Abenteuer all-inclusive

Das breit gefächerte Inklusiv-Angebot wird zunächst für Gäste der Antarktis- sowie Galapagos-Expeditionen für Abfahrten ab Oktober 2024 zur Verfügung stehen. Danach wird das All-Inclusive-Angebot ab November 2024 sukzessive auf alle Expeditionen erweitert.

„Wir möchten, dass unsere Gäste sich während ihres Aufenthalts bei uns voll und ganz als neugierige Reisende auf die Expedition einlassen können. Indem wir alles so einfach wie möglich machen, können sie sich darauf konzentrieren, entlegene Teile der Welt zu erkunden und von unserem Expertenteam zu lernen. Wir sind der Meinung, dass Abenteuer all-inclusive sein sollte. Deshalb sind unsere täglichen Exkursionen, Vorträge und der Zugang zum Science Center ohne zusätzliche Kosten, ebenso wie köstliche Speisen und Getränke", so Delamere-White weiter

Das neue HX „All-inclusive“-Angebot umfasst:

Tägliche Expeditionen und Aktivitäten wie Wanderungen, Besuche von Gemeinden, Vorträge und mehr

Vollpension, einschließlich Frühstück, Mittag- und Abendessen mit Hauswein und Bier

Wein, Bier, Spirituosen und Cocktails am Tag und am Abend

Ganztägig Kaffee, Tee und Erfrischungsgetränke

Kostenloses Wi-Fi

Trinkgeld

Das interaktive HX Wissenschaftsprogramm, das Science Center und Aktivitäten an Bord sowie an Land

Zugang zu Sauna, Whirlpools, Fitnessraum und mehr

Professionelle Fotos vom Bord-Fotografen

Möglichkeiten, sich über die Hurtigruten Foundation für lokale Gemeinden und Umweltinitiativen zu engagieren und diese zu unterstützen

Expeditionsjacke und wiederverwendbare Wasserflasche zum Mitnehmen

Weiteren Informationen rund um HX unter: www.hxexpeditions.com (red)