Mit Upgrade & Explore More gibt Regent Seven Seas Cruises ein großzügiges kostenloses Suite-Upgrade (2 Kategorien 2) auf ausgewählten Kreuzfahrten in Europa bekannt, gültig im Zeitraum zwischen Juli und November 2024. Darüber hinaus profitieren die Gäste von einer Ersparnis von bis zu 45% und einem Bordguthaben von bis zu 500 USD pro Suite. Dieses Bordguthaben kann für entspannende Serene Spa and Wellness™-Behandlungen, Regent Choice-Ausflüge, Mode- und Schmuckartikel in der Boutique oder den Genuss einer besonderen Flasche aus der Connoisseur-Weinkarte verwendet werden. Das Angebot gilt für insgesamt 33 Reisen mit einer Dauer von 7 bis 20 Nächten bei Buchungen zwischen 1. März bis 30. April 2024.

Angebot für Entdeckerreisen durch Europa

„Unser neuestes Angebot bietet anspruchsvollen Reisenden die Gelegenheit, eine inspirierende Entdeckungsreise durch Europa anzutreten - und dies auf eine luxuriöse Art und Weise ", sagte Andrea DeMarco, Präsidentin von Regent Seven Seas Cruises. „Bei Regent haben wir uns dem Ziel verschrieben, unseren Gästen ein außergewöhnliches und intensives Erlebnis zu bieten, das in der Branche seinesgleichen sucht. Von unserer exquisiten Küche bis hin zu unseren wunderschön gestalteten Restaurants, Bars und Lounges, gepaart mit unseren geräumigen All-Suite-Unterkünften und unserem außergewöhnlichen Service, sind wir bestrebt, unseren anspruchsvollen und weitgereisten Gästen ein unvergessliches Erlebnis auf The World's Most Luxurious Fleet™ zu bieten."

Das Angebot gilt für ausgewählte Reisen der Seven Seas Grandeur, Seven Seas Splendor, Seven Seas Mariner, Seven Seas Navigator und Seven Seas Voyager und beinhaltet Destinationen wie Barcelona, Istanbul und Athen.

Weitere Informationen unter: www.rssc.com (red)