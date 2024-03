Anlässlich der gestrigen 96. Oscar-Verleihung, bei der die besten Filme des Jahres 2023 auszeichnet wurden, hat TUI eine Liste mit sechs Erlebnissen für "Set Jetting"-Reisende zusammengestellt. Die erwähnten Touren sind dabei zwar nicht direkt mit den genannten Filmen verbunden oder von ihnen inspiriert - allerdings spiegeln sie die gezeigten Orte wider und lassen Reisende so auf authentische Art und Weise in die Filme eintauchen.

"Set Jetting" ist der Reisetrend, bei dem erfolgreiche Filme und TV-Serien die Reiseentscheidungen beeinflussen und zu einer verstärkten Nachfrage nach Reisezielen und Sehenswürdigkeiten führen können, wie z. B. Neuseeland nach "Herr der Ringe", Sizilien nach der letzten Staffel von "White Lotus" und der Bahnhof King's Cross als Schauplatz von Gleis 9¾ in Harry Potter.

Erlebnisse zu den Top-Kinofilmen 2024

Santorini Dörfer Tour, Santorin (Film "Argylle"): Die kürzlich erschienene Action- und Spionagekomödie wurde in verschiedenen Ländern gedreht, darunter auch Griechenland, wo die ikonischen weißen Häuser mit den blauen Dächern als Kulisse für viele Szenen dienten. Für diejenigen, die von der Hellenischen Republik fasziniert sind, nachdem sie „Argylle“ gesehen haben, ist der Besuch einiger der malerischsten Dörfer Santorins, wie Magalochori und Emporeio, eine gute Ausflugsmöglichkeit. Reisende können den herrlichen Panoramablick vom Kloster Profitis Ilias, dem höchsten Punkt der Insel, bewundern und am Leuchtturm Akrotiri einen atemberaubenden Blick in die Caldera werfen - um nur einige Highlights dieser TUI Collection Tour zu nennen.

Kingston & Blue Mountains Tour, Montego Bay (Film Bob Marley: "One Love"): Dieses biografische Drama ist eine der ersten Veröffentlichungen des Jahres 2024 und erzählt die Geschichte von Bob Marley, dem legendären jamaikanischen Sänger, Songwriter und Reggae-Legende. Auf dieser TUI Collection Tour durch Kingston, wo der Sänger lebte, erhält jeder einen Eindruck von seinem Leben und Vermächtnis. Die Tour beinhaltet auch einen Besuch des Bob Marley Museums, das sich in seinem letzten Wohnhaus befindet, und im Emancipation Park, der für die Skulptur „Redemption Song“ bekannt ist.

Dubai Wüstensafari, Dubai (Film "Dune: Part Two"): Nachdem der erste Film sechs Oscars erhielt, ist die Vorfreude auf die Rückkehr von Paul Atreides (Timothée Chalamet), Chani (Zendaya) und dem Wüstenplaneten Arrakis auf die Kinoleinwand groß. Für Dune-Fans, die ein ultimatives Abenteuer suchen, könnte eine Wüstensafari in Dubai interessant sein, bei der sie die riesigen Wüstendünen weit draußen in der unendlichen Wüste mit einem erfahrenen Fahrer erkunden. Und wenn die Nacht anbricht, endet diese aufregende TUI Collection Tour von TUI experiences mit einem köstlichen Barbecue in einem traditionellen arabischen Camp.

Los Haitises Nationalpark Tour, Punta Cana (Film "Arthur der Große"): Arthur der Große erzählt die Geschichte einer starken Bindung, die zwischen einem schwedischen Abenteurer und einem streunenden Hund während eines herausfordernden Langstreckenrennens im Dschungel von Ecuador entstand. Während die eigentlichen Ereignisse in Ecuador stattfanden, wurde der Film jedoch tatsächlich in der Dominikanischen Republik gedreht. Die TUI Collection-Tour durch den Nationalpark Los Haitises ist ein großartiger Ausgangspunkt, um die natürliche Schönheit des Landes mit eigenen Augen zu entdecken, nachdem man sie zuvor auf der Leinwand bewundert hat. Eine kleine Bootstour schlängelt sich durch bizarre Felsformationen, die aus dem Wasser ragen, navigiert durch üppige Mangrovenwälder und bietet Einblicke in die Flora und Fauna dieses faszinierenden Ziels, das eine große Vielfalt an Vögeln beherbergt.

Kolosseum und Forum Romanum Tour, Rom (Film "Gladiator 2"): Vor über 20 Jahren gewann „Gladiator“ fünf Oscars, darunter einen für den besten Film und einen für Russell Crowe als besten Hauptdarsteller. Kein Wunder also, dass die Fortsetzung, die an den Erfolg des Vorgängers anknüpfen soll, für viel Wirbel sorgt. Um vollständig in die Atmosphäre des Römischen Reiches einzutauchen, führt eine Kleingruppentour der TUI Collection durch das Kolosseum. Ein lokaler Guide vermittelt die Geschichte des Amphitheaters und erzählt schaurige Details über die Gladiatorenkämpfe, die dort einst stattfanden. Anschließend folgt ein Besuch der Ruinen des Forum Romanum, dem antiken Zentrum des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens in Rom.

Ngutuni und Salt Lick zweitägige Safari, Mombasa (Film "Mufasa: Der König der Löwen"): Das Prequel zu „Der König der Löwen“, dem Film, der 1995 zwei Oscars gewann, soll dieses Jahr in die Kinos kommen und uns zurück in die afrikanische Savanne entführen, um mehr über die Ursprünge von Mufasa, dem König des Geweihten Landes und Vater von Simba, zu erfahren. Für diejenigen, die vollständig in die spektakulären Landschaften Afrikas eintauchen möchten, könnte eine zweitägige Safari im Tsavo East National Park die Erfüllung eines Traums sein. Während dieser Safari besteht die Möglichkeit, Löwen, Elefanten, Giraffen und Zebras in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Und wenn der Himmel ganz klar ist, kann man in der Ferne den schneebedeckten Gipfel des Kilimandscharo sehen.

Hinweise: Die Filmstarts basieren auf öffentlichen Informationen vom 7. Februar 2024 und können sich ändern. (red)