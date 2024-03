Airportr & KLM: Neuer Gepäckservice in Wien

Mit diesem neuen, kostenpflichtigen Flughafen-Smart-Baggage-Service will KLM das Reiseerlebnis verbessern und ihren KundInnen mehr Auswahl und Kontrolle bieten, wie das Unternehmen mitteilt. Bei Abflug vom Flughafen Wien holt Airportr das Gepäck an der Wunschadresse ab und checkt es für die Passagiere ein. Bei der Rückkehr übernimmt Airportr die Zustellung der Koffer an die gewünschte Zustelladresse.

Die Reisenden erreichen so den Flughafen Wien leichter mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vermeiden Warteschlangen am Terminal und vor dem Gepäckband bei der Ankunft, heißt es. Die Buchung erfolgt online auf der Website von KLM (red)