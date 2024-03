Ethiopian Airlines: zweites Ziel in Botswana

Maun wird nach Gaborone, das seit 2016 angeflogen wird, das zweite Ziel von Ethiopian in Botswana sein. Die neue dreimal wöchentliche Verbindung wird nach folgendem Zeitplan durchgeführt: Addis Abeba (ADD) - Maun (MUB) - Ndola (NLA) - Addis Abeba (ADD) am Montag, Mittwoch und Samstag. Die neue Strecke biete Reisenden eine bequeme und nahtlose Verbindung zum beliebten Reiseziel Maun, dem Tor zum Okavango-Delta, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört und eines der größten Binnendeltas der Welt ist, wie die Fluggesellschaft mitteilt.

Wachsendes Netzwerk

„Wir freuen uns, Maun, die Tourismushauptstadt Botswanas, in unser stetig wachsendes afrikanisches Netzwerk aufzunehmen“, so Mesfin Tasew, CEO der Ethiopian Airlines Group. Die Aufnahme in das Streckennetz ermögliche Reisenden aus Maun eine einfache Anbindung an das globale Streckennetz von Ethiopian, das mehr als 135 Ziele umfasst. „Maun ist eine strategische Ergänzung unseres Streckennetzes, da es uns ermöglicht, unseren Kunden eine einzigartige Gelegenheit zu bieten, die natürliche Schönheit und reiche Artenvielfalt Botswanas zu erkunden.“

Es werde nicht nur der Tourismus, der Handel und die allgemeinen sozioökonomischen Beziehungen zwischen Botswana und Äthiopiens globalen Zielen gestärkt, sondern auch ein Beitrag zur Entwicklung des Luftverkehrs auf dem afrikanischen Kontinent geleistet. Ethiopian Airlines verfügt mit ihrem Hauptdrehkreuz Addis Abeba über das größte Streckennetz mit mehr als 60 Zielen auf dem Kontinent.