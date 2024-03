Amadeus: neue Technologie für Leisure-Lösungen

Mit der Entwicklung schaffe Amadeus eine neue technische Grundlage für das Beratungs- und Angebotsvergleichssystem Amadeus Bistro Portal, die Online Booking Engine Amadeus Leisure IBE Advanced und den Amadeus Leisure Web Service, wie das Unternehmen mitteilt. Ein wichtiger Baustein für mehr Verkaufsoptionen und Upsell-Möglichkeiten sei der mit der neuen Technologie verbundene Content-Ausbau für alle stationären und Online-Reisebüro-Leisure-Lösungen.

Eine größere Bandbreite an Such- und Filteroptionen erleichtere den gezielten und individuelleren Abruf der gewünschten Reisen. Die Neuerung biete eine flexiblere Auswahl an Flugalternativen im Hinblick auf Flugzeiten, Abflughäfen, Airlines und Kabinenklassen. Über die erweiterte Suche auf Basis der neuen Zimmerattribute können Nutzer gezielt nach Zimmern entsprechend der Präferenzen der Reisenden suchen. Die neue Technologie setzt auf einer offenen flexiblen Plattform auf, so dass Weiterentwicklungen schneller eingeführt und neue Content-Quellen und Partner für Angebotsdaten und Non-Bookable-Content einfacher angeschlossen werden können.

„Innerhalb des großen Angebots noch gezielter entsprechend der gewünschten Präferenzen suchen zu können, wird angesichts der steigenden Angebotsvolumina immer wichtiger und ermöglicht eine schnelle, komfortable Zusammenstellung und Buchung individuellerer Reisepakete“, sagt Oliver Rengelshausen, Geschäftsführer von Amadeus am Standort Bad Homburg.

Für Kunden der Amadeus Leisure IBE Advanced ist die neue Technologie, die auf der ITB in Berlin vorgestellt wird, seit Dezember 2023 im Einsatz, für Amadeus Bistro Portal und den Amadeus Leisure Web Service wird sie im 2. Quartal 2024 pilotiert. (red)