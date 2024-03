FH Wien: VIP Terminal eröffnet neugestaltet seine Pforten

Next Slide

Die neu gestalteten Foyer- und Salonflächen wurden gestern Abend, Mittwoch 28. Februar 2024, im Rahmen eines Events von den Flughafen Wien-Vorständen Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, den Vienna Airport FBO-Geschäftsführern, Mag. Alexandra Schellhorn, MBA und Christoph Schmidt, MSc. gemeinsam mit mehr als 150 Gästen aus Wirtschaft, Luftfahrt, Tourismus und Kultur vorgestellt.

Neugestaltung & Ausbau des VIP Terminals

„Erstklassiges Service und hohe Aufenthaltsqualität für die Fluggäste haben für den Flughafen Wien höchste Priorität. Mit dem Ausbau der VIP Räumlichkeiten und dem neuen Online-Buchungsangebot unterstreichen wir diesen Anspruch. Exklusive Dienstleistungen auf höchstem Niveau werden damit für alle Flugreisenden, vor allem auch Business-Reisenden, leicht zugänglich“, sagten Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner, Vorstände der Flughafen Wien AG, anlässlich der Eröffnung der neu gestalteten VIP Salon- und Foyerflächen.

Insgesamt wurden im VIP Terminal in den vergangenen Monaten der gesamte Foyer-Bereich, die Rezeption und ein VIP Salon neugestaltet. Die Einführung der neuen "Open Lounge"-Flächen erhöht nicht nur die Kapazität des VIP Terminals, sondern schafft auch einen einladenden Raum für die Reisenden. Mit weiteren 100m² zusätzlicher Loungefläche bietet der VIP Terminal nun insgesamt 550m² Aufenthaltsfläche für alle Gäste - alle gestaltet im „Golden Heritage“-Stil mit Elementen, Farben und Texturen aus dem Wiener Jugendstil und dem Flair der österreichischen und Wiener Eleganz.

VIP Services ab sofort online buchbar

Ab sofort können Flugreisende alle VIP Services auch online buchen: Über die Website www.viennaairport.com/VIP sind alle Serviceangebote abrufbar und können mit den Flugdaten und der gewünschten Personenanzahl rasch und einfach gebucht werden.

Speziell an Geschäftskunden mit vielen Dienstreisen richtet sich das neue Angebot „Fast Business Services“: Unternehmen können damit mehrere Abfertigungsvorgänge auf einmal als Paket buchen, die dann von den Beschäftigen für Dienstreisen einzeln abgerufen werden. In den „Fast Business Services“-Paketen sind alle Leistungen der VIP Abfertigung, wie persönliche Betreuung bei Pass- und Sicherheitsformalitäten, individueller Transfer zum und vom Flugzeug sowie der Aufenthalt in den neuen Allgemein-Lounges, enthalten.

VIP Service für Alle: Der VIP Service kann unabhängig von Fluglinie oder Buchungsklasse von allen Passagiere gebucht werden. Die MitarbeiterInnen des VIP Terminals kümmern sich dann um alle Formalitäten vom Check-in über die Pass- und Zollkontrolle bis zum persönlichen Transport zum Flugzeug.

Weitere Infos zu den VIP Services unter: www.viennaairport.com/VIP