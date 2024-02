Hotel Awards: Gäste haben Top 100 TUI-Hotels weltweit gewählt

Im Vorfeld der diesjährigen Verleihung der TUI Global Hotel Awards am 4. März in Berlin stellt das weltweit führende Touristikunternehmen die Top 100 der besten Hotels im weltweiten Reiseangebot vor. Die TUI Global Hotel Awards sind eine jährliche Preisverleihung, bei der die TUI im Namen ihrer mehr als 19 Mio. Gäste weltweit die Hotels in ihrem Reiseangebot auszeichnet, die im vergangenen Jahr herausragenden Service und Qualität geliefert haben.

TUI-Gäste haben gewählt

"Wir freuen uns sehr, die 100 besten Hotels weltweit bekannt zu geben. Dies ist eine außergewöhnliche Leistung, wenn man bedenkt, dass wir mehr als 13.000 Hotels von Lappland bis Südafrika und von der Karibik bis Hawaii anbieten. Besonders beeindruckt bin ich, dass diese Liste ausschließlich von den ultimativen Urlaubsexperten - unseren Gästen - erstellt wurde", sagt David Schelp, CEO Markets & Airlines der TUI Group, der diese Aufgabe am 1. Jänner 2024 übernommen hat. "Unseren Hotelpartnern danke ich für ihre Vorreiterrolle und gratuliere ihnen, dass sie zu den allerbesten Hotels der Welt gehören. Zusammen mit dem gesamten TUI-Team freue ich mich darauf, nächste Woche bei der Preisverleihung in Berlin herausragende Leistungen zu feiern", führt Schelp weiter aus.

"Unsere Gäste stehen bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt. Wir schätzen ihr Feedback und auch die Bemühungen unserer Hotelpartner weltweit", sagt Helen Caron, Group Product & Purchasing Director. "Die Top-100-Hotels werden durch eine sorgfältige Auswertung des Gästefeedbacks ausgewählt. Wir machen es uns jedes Jahr zur Aufgabe, die Leidenschaft und das Engagement zu würdigen, die nötig sind, um die besten Hotelerlebnisse der Welt zu schaffen. Wir sind begeistert, solch außergewöhnliche Partner zu haben", freut sich Caron.

Liste der Top 100 Hotels

Interessierte finden die vollständige Liste der Top 100 Hotels im TUI Portfolio weltweit unter: www.tuigroup.com. Diese Liste ist nicht in einer bestimmten Reihen- oder Rangfolge dargestellt, sondern nach den jeweiligen Standorten gruppiert. (red)