Nach dem Erfolg der ersten Krimi Kruise 2023 begibt sich das Team rund um Moderator Uwe Bahn erneut auf abenteuerliche Kreuzfahrt. Die Reise steht dabei ganz im Zeichen der rätselhaften Kriminalfälle und aufregenden Ermittlungen, ergänzend zu geschichtsträchtigen Destinationen wie Dundee oder Belfast, der Geburtsstätte der legendären Titanic. Das An-Bord-Programm reicht vom unterhaltsamen Krimi-Quiz über Krimi-Talk und Live Podcast Hearing bis hin zu Krimi-Lesungen mit TV-Kommissar Dietmar Bär. Die Passagiere haben die Möglichkeit herauszufinden, wie realistisch ihre liebsten Kriminalfilme und -serien überhaupt sind und welche Erfahrungen ein echter Gerichtsreporter macht. Waschechte Tatort-Fans können zudem den Schauspieler Dietmar Bär im Meet&Greet treffen.

Ebenso spannend und abwechslungsreich wie das Programm an Bord ist auch die Route der Reise. Auf der 17-tägigen Kreuzfahrt nach England, Schottland und Irland erkunden die Gäste der Vasco da Gama alle Facetten der Britischen Inseln.

Dietmar Bär & Uwe Bahn

Der 1961 geborene Dietmar Bär ist Theater-, Film- und Fernsehschauspieler. Zum echten Publikumsmagnet wurde er vor allem durch seine Rolle als Kölner Tatort-Kommissar „Freddy Schenk“, für die er den Deutschen Fernsehpreis erhielt. Auch vielen Hörbuchfans ist der Westfale bekannt, so ist er unter anderem die feste Stimme für Håkan Nesser und Stieg Larsson. An Bord der Vasco da Gama wird die TV-Legende von Erlebnissen am Set erzählen, Einblicke in seine Arbeit als erfahrener Fernsehkommissar geben und seine Hörbuchstimme live zum Besten geben.

Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Radio- und Moderationsbranche zählt Uwe Bahn zu den bekanntesten und beliebtesten Rundfunksprechern Deutschlands. Auf der Krimi Kruise der Vasco da Gama wird Uwe Bahn durch das abwechslungsreiche Programm führen und das Live Podcast Hearing präsentieren.

Podcast gibt Vorgeschmack: In einer Podcast-Folge erzählen Dietmar Bär und Uwe Bahn von ihren gemeinsamen Erlebnissen, was das Reisen für sie ausmacht und was die Gäste an Bord der Vasco da Gama bei der Krimi Kruise erwarten können. Link zum Podcast HIER

Weitere Informationen erhalten interessierte Reisebüros unter www.gemeinsamaufkurs.de (red)