Explora Journeys Küchenchef Alban Gjoka erhält Auszeichnung

Alban Gjoka, VP Food and Beverage, Explora Journeys, wurde die prestigeträchtige Auszeichnung am 2. Februar im französischen Konsulat in New York von Sebastien Baud, President Delegue der Académie Culinaire de France, feierlich verliehen. Dazu sagt Baud im Rahen der Verleihung: „Albans unermüdliche Hingabe und sein passionierter Beitrag zur gehobenen Kochkunst haben ihm einen wohlverdienten Platz unter den Mitgliedern der Académie Culinaire de France eingebracht."

Alban Gjoka Weg zu Explora Journeys

Alban Gjoka startete bereits Anfang 2022 bei Explora Journeys als Senior Lead Culinary Operation. Davor arbeitete er 15 Jahre lang für die Apollo Group, wo er zuletzt als Senior Executive Chef und Culinary Manager für eine Luxuskreuzfahrtgesellschaft tätig war, und in dieser Position global operierende Lebensmittel- und Getränkebetriebe übersah. Zuvor arbeitete Gjoka fünf Jahre lang bei einem anderen führenden Luxuskreuzfahrtunternehmen in einer Reihe von Funktionen im Bereich Food & Beverage. Zuletzt verantwortete er dort als Culinary Director unter anderem die Leitung der F&B-Strategie. Als Vizepräsident Food and Beverage sorgt er nun für kulinarischen Hochgenuss an Bord von Explora Journeys. (red)