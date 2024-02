Studiosus übernimmt Hauser Exkursionen

Studiosus führt derzeit Übernahmegespräche mit Hauser Exkursionen - ein „Letter of Intent“ wurde bereits von beiden Seiten gezeichnet. Hauser Exkursionen soll demnach als eigenständiger Betrieb der Unternehmensgruppe unter der Geschäftsführung von Studiosus fortgeführt werden. Der Betriebssitz und alle Arbeitsplätze von Hauser Exkursionen in München-Pasing sollen dabei erhalten bleiben.

Finalen Züge des Zusammenschlusses

Studiosus-Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch sagt dazu: „Hauser Exkursionen ergänzt unser Markenportfolio und unsere Produktpalette ideal. Wir sehen im Markt der Wander- und Trekkingreisen gutes Wachstumspotenzial für die Unternehmensgruppe Studiosus, das wir mit dem Know-how der MitarbeiterInnen von Hauser und der klar positionierten Marke erschließen wollen. Die Vorteile für beide Seiten liegen zudem im Bereich Vertrieb, Kundenpflege und einer gemeinsamen Nutzung der IT-Systeme. Ich freue mich sehr, dass wir nunmehr zusammen die letzten Schritte bis zum Vollzug des Kaufes gehen werden, und bin mir sicher, dass der Zusammenschluss für beide Seiten eine echte Bereicherung und Stärkung unserer Marktposition sein wird.“

Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen sehe das genauso und sagt: „Studiosus war und ist ein Vorreiter in Nachhaltigkeitsthemen und prägt mit seinem Engagement die Touristikbranche seit Jahrzehnten. Beide Unternehmen positionieren sich klar über ihre Werte und ergänzen sich optimal mit dem jeweiligen Produktportfolio. Ich freue mich sehr darüber, mit Studiosus einen Partner auf Augenhöhe gefunden zu haben und gemeinsam erfolgreich in die Zukunft zu gehen.“

Partner auf Augenhöhe

Nicht nur auf Leitungsebene bestehen seit vielen Jahren gute Kontakte zwischen Studiosus und Hauser Exkursionen. Auch in den Unternehmensphilosophien, Strategien und Wertevorstellungen gebe es eine große Nähe beider Unternehmen, insbesondere im Bereich der nachhaltigen Unternehmensführung. Dies habe sich in der Vergangenheit immer wieder bei der Zusammenarbeit in verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen gezeigt. Dazu passt nun auch die Bereitschaft von Manfred Häupl, das Zusammenwachsen beider Unternehmen noch längere Zeit in der operativen Geschäftsführung zu begleiten. (red)